"سفیر آفتاب" تا پایان هفته در میدان بهارستان مستقر خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، سفیر آفتاب برنامه‌ای فرهنگی ـ هنری است که طی دو ماه آینده در 22 منطقه شهری تهران و در فضای باز اجرا خواهد شد.

حسن بذرا کارگردان این برنامه در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره کیفیت اجرای آن گفت: کامیون سفیر آفتاب از روز شنبه اول مهر و همزمان با هفته دفاع مقدس فعالیت خود را در میدان بهارستان آغاز کرد. طبق برنامه‌ریزی اولیه قرار بود تنها سه شب در این میدان حضور داشته و به اجرای برنامه بپردازیم اما به دلیل استقبال مخاطبان، تا پایان هفته در این مکان حضور داشته و به اجرای برنامه خواهیم پرداخت و پس از آن حضور در محلات مختلف شهر تهران را آغاز خواهیم کرد.

بذرا با اشاره به حضور رسالت بوذری و سعید طلایی‌فرد به عنوان مجریان این برنامه اظهار داشت: در این برنامه هر شب یک خواننده نیز به اجرای ترانه می‌پردازد که یکشنبه شب اجرای ترانه توسط شهاب رمضان با استقبال فراوانی از سوی حاظران مواجه شد. در روزهای آینده نیز شاهد حضور خوانندگان دیگری در این برنامه خواهیم بود.

کارگردان محتوایی سفیر آفتاب با اشاره به اجرای تئاتر، روایتگری دفاع مقدس، اجرای سرود و... در این برنامه گفت: این برنامه با همکاری بیش از 30 شاعر، 30 خواننده و 30 گروه تئاتر اجرا می‌شود و در روزهای آینده میزبان شاعرانی همچون: سعید بیابانکی، غلامرضا آغاسی، نادر بختیاری و... در برنامه خواهیم بود. ضمن آنکه از حضور مرشد محسن میرزا علی و نیز اجرای تئاتر توسط پژمان کاشفی در برنامه بهره خواهیم برد. همچنین گروه سرود لیله القدر نیز اجرای برنامه خواهد داشت.

کارگردان برنامه سفیر آفتاب با اشاره به تفاوت در جزئیات برنامه‌های سفیر آفتاب در مناطق مختلف شهری گفت: برنامه‌های این کامیون سیار بر اساس جغرافیا، ذائقه، سلیقه و فرهنگ مردم هر منطقه ای به شکلی متفاوت برنامه‌ریزی می‌شود و در صورت توقف بیش از یک شب در هر منطقه، برنامه های شب های مختلف با یکدیگر تفاوت خواهد داشت.

نکته قابل تامل در خصوص برنامه سفیر آفتاب این است که کلیه برنامه‌های آن بر روی یک کامیون که یک استیج را با خود حمل می کند اجرا می‌شود. این استیج به مساحت 9 متر در 6 متر ساخته شده و بر پُشت این کامیون نصب شده‌است.

برخورداری از سیستم صوتی دالبی، امکان نورپردازی کاملاً حرفه‌ای، تجهیزات لازم برای اجرای جلوه‌های ویژه نوری و تصویری، اتاق فرمان برای پخش آیتم های متنوع، LEDدر ابعاد 150 اینچ با قابلیت پخش تصویر در روزهای کاملاً آفتابی و... برخی از امکانات متنوع این استیج سیار است که به‌واسطه آن‌ها امکان اجرای برنامه‌هایی همچون: اجرای موسیقی و سرود، روایت‌گری خاطرات دفاع مقدس، شعرخوانی، پخش تئاتر، نمایش فیلم مستند، پخش کلیپ و فیلم سینمایی، برگزاری مسابقه و... در هر نقطه از شهر تهران فراهم می‌شود.

این برنامه هر شب ساعت 19 به‌مدت دو ساعت آغاز می‌شود و علاوه‌بر مردم حاضر در محل، رهگذران شهری، موتورسوارها، مسافران اتوبوس‌ها و... مخاطب این برنامه می شوند.

این برنامه توسط خانه سرود با حمایت سازمان هنری رسانه‌ای اوج انجام می‌شود. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند طی تماس با شماره تلفن 2590019 ـ 0910 و سامانه پیامکی 10001122 از جزئیات این برنامه مطلع شوند.