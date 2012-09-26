"نمانیا ویدیچ" دو ماه غایب است

به گزارش خبرگزاری مهر، "نمانیا ویدیچ" 30 ساله، فصل گذشته زانوی خود را به تیغ جراحان سپرد و پنج ماه پایانی فصل را از دست داد. وی به تازگی زانوی راست خود را عمل کرده و تا دو ماه قادر نخواهد بود در ترکیب منچستریونایتد قرار بگیرد.

در اطلاعیه ای که بر روی سایت باشگاه منچستریونایتد قرار گرفته، آمده است: نمانیا بر روی زانوی راست پای خود عمل جراحی انجام داده و تا هشت هفته قادر به همراهی تیم نیست.

سخنگوی باشگاه منچستریونایتد اظهار داشت: سرآلکس فرگوسن در دیدار آخر هفته به این بازیکن استراحت داد چون از درد زانو شکایت داشت.