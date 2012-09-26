  1. ورزش
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۴

"نمانیا ویدیچ" دو ماه غایب است

"نمانیا ویدیچ" دو ماه غایب است

مدافع صربستانی تیم فوتبال منچستریونایتد بار دیگر دچار آسیب دیدگی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "نمانیا ویدیچ" 30 ساله، فصل گذشته زانوی خود را به تیغ جراحان سپرد و پنج ماه پایانی فصل را از دست داد. وی به تازگی زانوی راست خود را عمل کرده و تا دو ماه قادر نخواهد بود در ترکیب منچستریونایتد قرار بگیرد.

در اطلاعیه ای که بر روی سایت باشگاه منچستریونایتد قرار گرفته، آمده است: نمانیا بر روی زانوی راست پای خود عمل جراحی انجام داده و تا هشت هفته قادر به همراهی تیم نیست.

سخنگوی باشگاه منچستریونایتد اظهار داشت: سرآلکس فرگوسن در دیدار آخر هفته به این بازیکن استراحت داد چون از درد زانو شکایت داشت.

کد مطلب 1705451

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها