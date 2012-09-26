420 پایگاه جشن عاطفه ها در مدارس گنبدکاووس برپا شد

علی جعفری صبح چهارشنبه در حاشیه زنگ جشن عاطفه ها در مدرسه تیزهوشان فرزانگان گنبدکاووس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شعار امروز، دانش آموز باوری، دانش آموز یاوری و احسان رضوی است.

وی اظهار داشت: همچنین در روز پنجشنبه 16 پایگاه ثابت و هشت پایگاه سیار برای جمع آوری کمکهای مردمی دایر می شود.



وی عنوان کرد: در سال گذشته هشت میلیون تومان از سطح مدارس و شش میلیون تومان نیز از طریق پایگاه سطح شهر جمع آوری شد.



جعفری میزان کمکهای جمع آوری شده در جشن عاطفه های سال گذشته توسط نیروی مقاومت بسیج را 550 هزار تومان اعلام کرد.



رئیس کمیته امداد گنبدکاووس بیان داشت: 1088 دانش آموز، 521 نفر دانشجو و پنج نفر طلبه تحت حمایت این نهاد هستند.

وی عنوان کرد: روز جمعه نیز در مصلای اهل سنت و شیعه پایگاه برای جمع آوری کمکهای مردمی دایر می شود.

دارد.