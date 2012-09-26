جشنواره تجسمی رسول مهربانی در بروجرد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد از آغاز کار برداشت محصولات بادام و گردو از باغات این شهرستان طی هفته جاری خبر داد.

رضا امینی در این رابطه گفت: سطح باغات بادام و گردوی این شهرستان به ترتیب یک هزار و 368 هکتار و دو هزار و 459هکتار است.

وی ادامه داد: سالانه به طور میانگین حدود 64تن در هر هکتار بادام و حدود 10تن گردو در هر هکتار گردو در این شهرستان برداشت می شود.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد افزود: پیش بینی می شود امسال 88 هزار و 607تن محصول بادام و دو هزار و 474 تن محصول گردو در این شهرستان برداشت شود.

انجام 174 مورد خدمات امداد و نجات توسط آتش نشانی بروجرد

رئیس سازمان آتش نشانی شهرستان بروجرد از انجام 174 مورد خدمات امداد و نجات در نیمه نخست سال جاری در این شهرستان خبر داد.

منصور میر طاووسی در این رابطه گفت: بیشترین موارد آتش سوزیهای به وقوع پیوسته این شهرستان مربوط به آتش سوزی فضای سبز و باغات با 212مورد بوده است.

وی افزود: آتش سوزی ضایعات با 137مورد و منزل مسکونی و مخروبه با 77 مورد در رتبه های بعدی قرار دارند.

رئیس سازمان آتش نشانی شهرستان بروجرد ادامه داد: آتش سوزی اماکن عمومی، تجاری، صنفی، خودرو و موتورسیکلت از دیگر موارد آتش سوزی در بروجرد بوده است.

میر طاووسی تصریح کرد: شهر بروجرد دارای چهار ایستگاه آتش نشانی است که در طول شش ماه اول سال جاری 174 مورد خدمات امداد و نجات توسط سازمان آتش نشانی شهرستان بروجرد انجام شده است.

برگزاری جشنواره تجسمی رسول مهربانی در بروجرد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد از برگزاری جشنواره رسول مهربانی در بروجرد خبر داد.

نادر ارجمندی در این رابطه اظهار داشت: در راستای محکوم کردن ساخت و تولید فیلم موهن اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) و همزمان با بزرگداشت هشت سال دفاع مقدس جشنواره تجسمی رسول مهربانی با حضور جمع کثیری از هنرمندان فرهیخته رشته‌های مختلف هنری و ادبی در بروجرد برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: این جشنواره در رشته‌های عکس، پوستر، تصویرسازی، شعر، ایستگاه بلوتوث، کتاب و خوشنویسی است.

وی افزود: این جشنواره امروز چهارشنبه در سینما آزادی بروجرد برگزار می شود.