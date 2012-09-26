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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۹

جاده خرانق باز هم حادثه ساز شد/ سه کشته و مجروح بر اثر تصادف کامیون و اتوبوس

جاده خرانق باز هم حادثه ساز شد/ سه کشته و مجروح بر اثر تصادف کامیون و اتوبوس

اردکان - خبرگزاری مهر: بر اثر تصادف یک اتوبوس و یک کامیون در جاده خرانق به ساغند، دو هموطن جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر نیز مصدوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ساعت پنج و 12 دقیقه صبح امروز خبر تصادف دو دستگاه وسیله نقلیه سنگین به پایگاه امداد و نجات بین شهری شهید احمدی روشن اعلام شد که به دنبال آن نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

پس از اعزام نیروها به محل، دو نفر از سرنشینان خودروها که جان خود را از دست داده بودند، از میان خودروها رهاسازی شدند و امدادرسانی به مصدوم این حادثه صورت گرفت.

علت این حادثه هنوز مشخص نیست اما به نظر می رسد خواب آلودگی یکی از رانندگان علت بروز این تصادف بوده است.

جاده خرانق پیش از این نیز بارها و بارها شاهد تصادفات خونین و مرگبار بوده که این حوادث لزوم استانداردسازی این جاده را ضروری می کند.

کد مطلب 1705459

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