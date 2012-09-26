750 پایگاه جشن نیکوکاری در مدارس خراسان جنوبی برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی صبح چهارشنبه در این مراسم، با اشاره به برپایی 750 پایگاه جشن نیکوکاری در سطح استان، اظهارداشت: جشن نیکوکاری به مدت سه روز در استان برگزار می شود که امروز این جشن در مدارس استان برپا شده است.

محمد حسین عنابتی فرد اضافه کرد: هجدهمین جشن عاطفه ها با شعار دانش آموز یاوری و دانش آموز باوری همزمان با سراسر کشور در خراسان جنوبی برگزار شده است.

وی کمک های جمع آوری شده در سال گذشته در جشن عاطفه ها را 150 میلیون تومان عنوان کرد و بیان داشت:جشن عاطفه ها هر سال با هدف حمایت از دانش آموزان و ترویج فرهنگ احسان، نیکوکاری و نهادینه کردن این فرهنگ در سطح دانش آموزان برگزار می شود.

عنابتی فرد با اشاره به اینکه در مجموع یک هزار و 124 پایگاه ثابت و سیار برای برپایی جشن عاطفه ها در سطح استان پیش بینی شده است، افزود: این جشن از پنجم مهر ماه جاری آغاز و تا هفتم مهر ماه ادامه خواهد داشت.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی یادآور شد: این جشن ششم مهرماه در پایگاه های کمیته امداد، بسیج، مساجد و هفتم مهرماه نیز در تمامی مصلی های نماز جمعه خراسان جنوبی برگزار می شود.

برپایی جشن عاطفه ها در 161 مدرسه شهرستان بیرجند

رئیس آموزش و پرورش شهرستان بیرجند هم در این مراسم از برپایی جشن عاطفه ها در 161 مدرسه این شهرستان خبر داد و گفت: در این جشن 211 نیرو در مدارس همکاری دارند.

محمد زمانی اظهارداشت: برای حمایت از دانش آموزان نیازمند در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برگزاری اینگونه جشن ها در راستای استفاده از توانمندی های والدین دانش اموزان مورد توجه قرار گرفته است.