کمبود پارکینگ چالش بزرگ مشهد/ ترافیک در پایتخت معنوی غوغا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان پایتخت معنوی به دلیل کمبود جای پارک، در یکطرف از خیابانها و یا به صورت دوبل در معابر پارک می کنند که این موضوع از سویی سبب ایجاد ترافیک و از طرفی نارضایتی زائران و مجاوران را به دنبال دارد.

مشکل کمبود پارکینگ که سبب سنگینی و کندی ترافیک می شود، در خیابان های منتهی به حرم رضوی بسیار بغرنج تر است چرا که در اطراف حرم رضوی رانندگان مجبورند در معابر فرعی و حتی زمین های خالی منطقه ثامن پارک کنند.

مسأله کمبود جای پارک برای خودرو به عنوان یک معضل بزرگ، نیازمند تدبیرمسئولین امور شهری بوده و این امر در حالی است که در بودجه سال جاری، شهرداری مکلف شده که صد درصد درآمدهای جریمه کسری پارکینگ را به احداث پارکینگ اختصاص دهد.

جریمه صرف پارکینگ سازی می شود

سال های گذشته درآمدهایی که شهرداری مشهد از محل جریمه کسری پارکینگ دریافت می کرد صرف احداث پارکینگ های عمومی نشد اما باید دید که در سال جاری آیا صد درصد درآمدهای جریمه کسری پارکینگ این مهم می شود یا بازهم همانند سال های گذشته این امر تحقق نمی یابد.

مطابق این گزارش، سال ها است که معابر اصلی و فرعی خیابان های پایتخت معنوی رشد پیدا نکرده اما تعداد خودروها به چهار برابر توسعه یافته است که در این راستا باید با اعطای تسهیلات ویژه به سرمایه‌گذاران برای حل مشکل کمبود پارکینگ اقدام کرد.

برخی از صاحب نظران در حوزه امور شهری نیز معتقدند، باید با بررسی موقعیت‏ احداث پارکینگ در راستای کمبود جای پارک در مناطق مختلف به ویژه اطراف حرم رضوی اقدام کرد چرا که امروز خودروهای شهر بیش از ظرفیت مشهد است و موضوع پارکینگ به ویژه در ایام حضور گسترده مسافران به مشکلی بزرگ تبدیل شده است.

روزانه بیش از یک میلیون خودرو به دنبال جای پارک هستند

سال هاست که کمبود فضای مناسب برای پارک خودرو گریبان بسیاری از شهروندان مشهدی را گرفته و براساس آمارهای ارائه شده از سوی برخی از کارشناسان امور شهری مشهد، روزانه بیش از یک میلیون خودرو در این شهر برای پیدا کردن جای پارک مناسب وقت بسیاری را صرف می کنند.

این آمار کارشناسان امور شهری در حالی مطرح می شود که رئیس کمیسیون فنی عمران شورای اسلامی مشهد معتقد است، برای رفع معضل کسری پارکینگ در مشهد می توان در قالب قراردادهای مشارکتی سرمایه گذاران را نسبت به ساخت پارکینگ تشویق و ترغیب کرد.

جواد داوود آبادی با تاکید بر اینکه در حال حاضرخیابان های شهر به دلیل کمبود پارکینگ مملو از خودرو شده،می گوید: ایجاد واحدهای تجاری فاقد پارکینگ اختصاصی مهمترین عامل ایجاد ترافیک های سنگین در هسته های مرکزی شهر به ویژه اطراف حرم رضوی شده است.

وی ادامه می دهد: ساخت سه پارکینگ در هسته مرکزی و 12 پارکینگ در رینگ کمربندی مشهد می‌تواند تا حدودی معضل کمبود جای پارک را در این شهر برطرف کند.

16 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت پارکینگ

وی بیان می کند: باید با نگاه علمی نسبت به ایجاد پارکینگ اقدامات لازم را انجام داد زیرا مشهد با مشکل روز افزون کمبود پارکینگ مواجه است و اگر این مسئله امروز حل نشود در سال های آینده با اختلال در سیستم حمل و نقل دیگر نمی توان در این راستا اقدام کرد.

این عضو شورای شهر در پاسخ به این سوال که برای احداث پارکینگ در مشهد چه میزان اعتبار نیاز است تصریح می کند: برای احداث پارکینگ های مورد نیاز در این شهر به بیش از 16 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که اگر دیرتر اقدام کنیم این رقم افزایش می یابد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد نیز می گوید: برای سال جاری شهرداری به احداث پارکینگ مکانیزه جنب بازار رضا با ظرفیت ۴۰پارکینگ، احداث ۳ پارکینگ طبقاتی در حاشیه بیمارستان امام رضا(ع) با ظرفیت ۲هزارو500 فضایپارک و بازار جنت و بوستان وحدت اقدام می کند.

مهدی امامی ادامه می دهد: احداث 5 پارکینگ مکانیزه در کوچه سجادی با ۴۰فضای پارک، خیابان امامت با ۴۰فضای پارک، خیابان سناباد با ۳۳فضای پارک، محدوده بازار فردوسی با ۴۰فضای پارک و در محدوده مسجد رانندگان در خیابان امام رضا(ع) با ۳۰فضای پارک نیز ساخته می شود.

وی بیان می کند: امسال احداث پارکینگ با اولویت احداث ۱۴پارکینگ در حاشیه کمربندی مشهد نیز در برنامه شهرداری قرار گرفته است.

احداث پارکینگ در محلات

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز می گوید:برای برطرف کردن مشکل کمبود پارکینگ در محلات نیز اقداماتی صورت گرفته چرا که در گذشته بسیاری از منازل و ساختمان ها بدون در نظر گرفتن پارکینگ ساخته شده است.

عباس شیرمحمدی می افزاید: شورای شهر مشهد در نظر دارد در این محلات پارکینگ‌هایی برای منازل فاقد پارکینگ ایجاد کند که اجرایی شدن این امر با همکاری شهرداری‌های مناطق امکان پذیر است و در این راستا شهرداری‌های مناطق ملزم هستند تا زمینی را برای ایجاد این پارکینگ‌ها در نظر بگیرند.

وی در زمینه اختصاص اعتبار برای ساخت پارکینگ های طبقاتی نیز بیان می کند: بیش از 180میلیارد ریال برای تملک زمین های مورد نیاز واحداث پارکینگ های طبقاتی در سطح شهر اختصاص یافته است.

شیرمحمدی می افزاید: شهر مشهد به دلیل میزبانی از زائران حرم رضوی و وجود 800 هزار خودرو با کمبود پارکینگ مواجه است که در این راستا احداث یک هزار پارکینگ مکانیزه و طبقاتی نیز در دستور کار معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد قرار گرفته است.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد عنوان کرد: زیرساخت‌های شهری در اطراف حرم رضوی فراهم نیست و کمبود پارکینگ یکی از مهم‌ترین موارد آن است.

وی در خصوص مجتمع های تجاری که فاقد پارکینگ هستند، یادآور می شود: متاسفانه به دلیل رعایت نشدن ضوابط، بسیاری از مجتمع های تجاری و هتل ها فاقد پارکینگ هستند که دود این اقدام امروز به چشم شهروندان و زائران می رود و سبب می شود زائران وسایط نقلیه خویش را در کنار خیابان پارک کرده و به ایجاد ترافیک دامن بزنند.

براساس این گزارش و مطابق نظرکارشناسان حوزه شهری و ترافیک احداث پارکینگ های طبقاتی و مکانیزه با ظرفیت بالا راهی برای رهایی از معضل کمبود فضای پارک در مشهد است.

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گزارش: مرضیه صاحبی