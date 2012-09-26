محمدرضا داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راهیابی تیم ملی بزرگسالان ایران به مسابقات لیگ جهانی سال آینده، اظهار داشت: ارومیه می تواند با تکمیل زیرساختهای خود به عنوان یکی از شهرهای میزبان در این مسابقات معرفی و مطرح شود.

رئیس فدراسیون والیبال کشور با اشاره به آمادگی ارومیه با توجه به زیرساختها ورزشی و هتلهای فعال و در دست احداث برای تبدیل شدن به شهر بین المللی ورزشی به ویژه در رشته والیبال، عنوان کرد: شهر ارومیه با میزبانی مسابقات والیبال کاپ مردان آسیا با حضور 8 تیم، شایستگی خود را در میزبانی مسابقات و مدیریت مناسب ورزشی نشان داده است.



داورزنی با بیان اینکه تاکنون مسابقات مختلف ورزشی ملی، آسیایی و بین‌المللی در آذربایجان غربی و بویژه ارومیه برگزار شده، گفت: با برنامه ‌ریزی‌های مناسب توسط مسئولان ورزش استان و حمایت‌های مدیریت عالی استان می‌توانیم در آینده‌ای نزدیک ارومیه را به شهر بین المللی ورزشی تبدیل کنیم.



وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا میزبانی مسابقات جهانی در رشته والیبال را به ارومیه واگذار کنیم، گفت: آذربایجان‌غربی در زمینه‌های مختلف ورزشی دارای استعدادهای زیادی از جمله سالنهای ورزشی مناسب، هتلها و مکانهای تمرین بوده که ارومیه را به شهر بین‌المللی و توریستی تبدیل کرده است.

وی با اشاره به پتانسیلهای مناسب برگزاری مسابقات والیبال از جمله سالنهای ورزشی و آب و هوای مناسب این شهرخواستار توجه ویژه به افزایش ظرفیت پروازهای مستقیم داخلی و خارجی و احداث هتلهای بین المللی جهت میزبانی مسابقات جهانی در شهر ارومیه به عنوان پایتخت والیبال ایران شد.