بهنام احمدپور مبارکه مدیر رادیو جوان درباره آزمونی که جمعه برای داوطلبان حضور در باشگاه رادیویی جوان برگزار میشود، به خبرنگار مهر گفت: ما هر ساله برای جذب داوطلبان و علاقمندان حضور در باشگاه رادیویی جوان، مصاحبهای بین آنها انجام میدهیم و تعدادی از نفراتی که از نظر علمی و شرایط روحی و روانی آمادگی بیشتری دارند را انتخاب میکنیم.
وی افزود: با این حال امروز استقبال به حدی است که فرصت برگزاری مصاحبه تک به تک وجود ندارد و ما در عوض آزمونی برگزار خواهیم کرد که دوستان شرکتکننده در حوزههای مختلفی به سوالات پاسخ دهند و بر اساس نتایج آزمون کتبی برخی تست ها نفرات برتر برای حضور در دورههای باشگاه رادیویی جوان انتخاب شوند.
احمدپور در ارائه توضیحات تکمیلی ادامه داد: در پایان این آزمون، چیزی حدود 80 تا 90 نفر از نفرات برتر جذب میشوند و به دورههای تخصصی و ویژه راه پیدا میکنند. با این حال به تدریج با گذشت هر ترم نفرات ریزش پیدا میکنند و در آخرین ترم کلاس خلوتی خواهیم داشت.
مدیر رادیو جوان یادآور شد: در واقع ما چهار ترم آموزشی داریم که در ترم اول و دوم دانشجویان آموزشهای عمومی در حوزههای مختلفی چون رسانه، ادبیات، ارتباطات و دیگر مواردی که لازم است برای شروع کار در رادیو با آن آشنا شوند را فرا میگیرند. در ترم سوم نیز تفکیکی صورت میگیرد و افراد برای مشاغل مختلف رادیویی دستهبندی میشوند.
وی با اشاره به مدت زمان دو ساله این دورهها، تصریح کرد: البته در هر ترم نفراتی که نمره حد نصاب را کسب نکرده باشند ریزش پیدا میکنند و شاید حدود 10 نفر به ترم چهار برسند. بعد از گذراندن این دوره است که در صورت نیاز به همکاری، افراد جذب شبکهها میشوند و کارشان را شروع میکنند.
احمدپور با بیان اینکه طی دوره آموزشی افراد با مسائل فنی، سختافزاری و مبانی تئوریک کار در رادیو آشنا میشوند، خاطرنشان کرد: در هر ترم یک کارگاه برنامهسازی برای آنها برگزار میشود که در آن کارگاه با برنامهسازی عملی آشنا میشوند. البته با ورود به شبکهها نیز باید یک دوره کارورزی را پشت سر بگذارند تا در صورت موفقیت به معاونت صدا معرفی شوند.
مدیر رادیو جوان در پایان تأکید کرد: این باشگاه فقط متعلق به شبکه جوان نیست. بلکه ما مسئولیت جذب و شناسایی را برعهده داریم و با برنامه ریزی انجام شده، انشالله آینده روشنی در خصوص جذب نیروهای موفق، برای رادیو به چشم میخورد.
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