بهنام احمدپور مبارکه مدیر رادیو جوان درباره آزمونی که جمعه برای داوطلبان حضور در باشگاه رادیویی جوان برگزار می‌شود، به خبرنگار مهر گفت: ما هر ساله برای جذب داوطلبان و علاقمندان حضور در باشگاه رادیویی جوان، مصاحبه‌ای بین آنها انجام می‎دهیم و تعدادی از نفراتی که از نظر علمی و شرایط روحی و روانی آمادگی بیشتری دارند را انتخاب می‎کنیم.

وی افزود: با این حال امروز استقبال به حدی است که فرصت برگزاری مصاحبه تک به تک وجود ندارد و ما در عوض آزمونی برگزار خواهیم کرد که دوستان شرکت‌کننده در حوزه‎های مختلفی به سوالات پاسخ دهند و بر اساس نتایج آزمون کتبی برخی تست ها نفرات برتر برای حضور در دوره‎های باشگاه رادیویی جوان انتخاب شوند.

احمدپور در ارائه توضیحات تکمیلی ادامه داد: در پایان این آزمون، چیزی حدود 80 تا 90 نفر از نفرات برتر جذب می‌شوند و به دوره‌های تخصصی و ویژه راه پیدا می‌کنند. با این حال به تدریج با گذشت هر ترم نفرات ریزش پیدا می‎کنند و در آخرین ترم کلاس خلوتی خواهیم داشت.

مدیر رادیو جوان یادآور شد: در واقع ما چهار ترم آموزشی داریم که در ترم اول و دوم دانشجویان آموزش‌های عمومی در حوزه‎های مختلفی چون رسانه، ادبیات، ارتباطات و دیگر مواردی که لازم است برای شروع کار در رادیو با آن آشنا شوند را فرا می‎گیرند. در ترم سوم نیز تفکیکی صورت می‎گیرد و افراد برای مشاغل مختلف رادیویی دسته‌بندی می‎شوند.

وی با اشاره به مدت زمان دو ساله این دوره‎ها، تصریح کرد: البته در هر ترم نفراتی که نمره حد نصاب را کسب نکرده باشند ریزش پیدا می‎کنند و شاید حدود 10 نفر به ترم چهار برسند. بعد از گذراندن این دوره است که در صورت نیاز به همکاری، افراد جذب شبکه‎ها می‌شوند و کارشان را شروع می‎کنند.

احمدپور با بیان اینکه طی دوره آموزشی افراد با مسائل فنی، سخت‌افزاری و مبانی تئوریک کار در رادیو آشنا می‎شوند، خاطرنشان کرد: در هر ترم یک کارگاه برنامه‌سازی برای آنها برگزار می‎شود که در آن کارگاه با برنامه‌سازی عملی آشنا می‎شوند. البته با ورود به شبکه‎ها نیز باید یک دوره کارورزی را پشت سر بگذارند تا در صورت موفقیت به معاونت صدا معرفی شوند.

مدیر رادیو جوان در پایان تأکید کرد: این باشگاه فقط متعلق به شبکه جوان نیست. بلکه ما مسئولیت جذب و شناسایی را برعهده داریم و با برنامه ریزی انجام شده، انشالله آینده روشنی در خصوص جذب نیروهای موفق، برای رادیو به چشم می‎خورد.