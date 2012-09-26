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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۹

احمدپور در گفتگو با مهر:

آینده رادیو به‌واسطه برگزاری باشگاه رادیویی جوان روشن است

آینده رادیو به‌واسطه برگزاری باشگاه رادیویی جوان روشن است

مدیر شبکه رادیویی جوان با اشاره به آزمونی که جمعه برای داوطلبان حضور در باشگاه رادیویی جوان برگزار می‌شود، آینده رادیو را با جذب نیروهای متخصص در این باشگاه روشن ارزیابی کرد.

بهنام احمدپور مبارکه مدیر رادیو جوان درباره آزمونی که جمعه برای داوطلبان حضور در باشگاه رادیویی جوان برگزار می‌شود، به خبرنگار مهر گفت: ما هر ساله برای جذب داوطلبان و علاقمندان حضور در باشگاه رادیویی جوان، مصاحبه‌ای بین آنها انجام می‎دهیم و تعدادی از نفراتی که از نظر علمی و شرایط روحی و روانی آمادگی بیشتری دارند را انتخاب می‎کنیم.

وی افزود: با این حال امروز استقبال به حدی است که فرصت برگزاری مصاحبه تک به تک وجود ندارد و ما در عوض آزمونی برگزار خواهیم کرد که دوستان شرکت‌کننده در حوزه‎های مختلفی به سوالات پاسخ دهند و بر اساس نتایج آزمون کتبی برخی تست ها نفرات برتر برای حضور در دوره‎های باشگاه رادیویی جوان انتخاب شوند.

احمدپور در ارائه توضیحات تکمیلی ادامه داد: در پایان این آزمون، چیزی حدود 80 تا 90 نفر از نفرات برتر جذب می‌شوند و به دوره‌های تخصصی و ویژه راه پیدا می‌کنند. با این حال به تدریج با گذشت هر ترم نفرات ریزش پیدا می‎کنند و در آخرین ترم کلاس خلوتی خواهیم داشت.

مدیر رادیو جوان یادآور شد: در واقع ما چهار ترم آموزشی داریم که در ترم اول و دوم دانشجویان آموزش‌های عمومی در حوزه‎های مختلفی چون رسانه، ادبیات، ارتباطات و دیگر مواردی که لازم است برای شروع کار در رادیو با آن آشنا شوند را فرا می‎گیرند. در ترم سوم نیز تفکیکی صورت می‎گیرد و افراد برای مشاغل مختلف رادیویی دسته‌بندی می‎شوند.

وی با اشاره به مدت زمان دو ساله این دوره‎ها، تصریح کرد: البته در هر ترم نفراتی که نمره حد نصاب را کسب نکرده باشند ریزش پیدا می‎کنند و شاید حدود 10 نفر به ترم چهار برسند. بعد از گذراندن این دوره است که در صورت نیاز به همکاری، افراد جذب شبکه‎ها می‌شوند و کارشان را شروع می‎کنند.

احمدپور با بیان اینکه طی دوره آموزشی افراد با مسائل فنی، سخت‌افزاری و مبانی تئوریک کار در رادیو آشنا می‎شوند، خاطرنشان کرد: در هر ترم یک کارگاه برنامه‌سازی برای آنها برگزار می‎شود که در آن کارگاه با برنامه‌سازی عملی آشنا می‎شوند. البته با ورود به شبکه‎ها نیز باید یک دوره کارورزی را پشت سر بگذارند تا در صورت موفقیت به معاونت صدا معرفی شوند.

مدیر رادیو جوان در پایان تأکید کرد: این باشگاه فقط متعلق به شبکه جوان نیست. بلکه ما مسئولیت جذب و شناسایی را برعهده داریم و با برنامه ریزی انجام شده، انشالله آینده روشنی  در خصوص جذب نیروهای موفق، برای رادیو به چشم می‎خورد.

کد مطلب 1705471

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