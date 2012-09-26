سن ازدواج و آمارهای مربوط به طلاق بین جوانان قم مطلوب نیست

عباس جهان بینی در حاشیه جلسه کمیته تخصصی تربیتی جوانان که با حضور نمایندگان دستگاه های اداری استان قم در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان تشکیل شد، در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تلاش زیادی باید صورت بگیرد آمارهای حال حاضر این دو شاخص از آن چیزی که الان هست، کاهش یافته و بهبود یابد.



مدیر کل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد:‌ باید با برنامه‌ریزی مناسب و دقیق جوانان را به سمت و سوی فعالیت‌هایی مانند ورزش، هنر، اردوها و برنامه‌های فرهنگی و کلاس‌های آموزشی سوق بدهیم تا جوانان نیازهای امروز جامعه را فرا بگیرند.



وی در ادامه به موضوع ازدواج اشاره کرد و بیان داشت: در حوزه ازدواج با مشارکت تمامی ارگان‌ها و دستگاه‌های استانی، فرصت‌های بسیار خوبی در پیش داریم که به کارها کیفیت ببخشیم زیرا این اداره کل به عنوان دبیرخانه ستاد ساماندهی جوانان استان قم مامور جمع آوری اطلاعات است.



جهان‌بینی همچنین با اشاره به اهمیت توجه به موضوع ازدواج به آسیب‌های آن نیز اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر میانگین سن ازدواج در قم 27 سال است در حالی که این آمار مطلوب نیست و باید کاهش پیدا کند اما از عهده یک دستگاه یا ارگان خارج است و مشارکت تمامی نهادهای دولتی را می‌طلبد.



افزایش هشت درصدی طلاق بین جوانان قمی



وی بیان کرد: دانشگاه‌ها، آموزش‌ و پرورش، بهزیستی، دادگستری و بسیاری از دستگا‌ه‌ها که در حوزه فرهنگی توانمند هستند باید در این زمینه یار و یاور متولیان باشند زیرا در حال حاضر هشت درصد طلاق در بین جوانان افزایش یافته است و باید برای این موضوع فکری‌ اندیشید.



مدیر کل ورزش و جوانان استان قم افزود: این اداره کل برای پویایی حوزه جوانان و همچنین تحول در بهینه سازی برنامه های اوقات فراغت جوانان برنامه‌های متنوعی پیش بینی کرده است که در حوزه های هنری، فرهنگی، ورزشی و علمی خواهد بود.



جهان بینی اظهار داشت:‌ اگر چه در آغاز کار کمی از حوزه جوانان فاصله داشتیم اما هم اکنون حوزه جوانان پا به پای حوزه ورزش در تکاپو و تحرک است و قطعا دیری خواهد پایید که بخش جوانان نیز سایه به سایه ورزش پویا و افتخارآفرین خواهد بود.