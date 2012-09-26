  1. بین الملل
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۶

آنگلا مرکل:

برای پایان بحران اقتصادی چاره‌ای جز اجرای سیاست‌های ریاضتی وجود ندارد

برای پایان بحران اقتصادی چاره‌ای جز اجرای سیاست‌های ریاضتی وجود ندارد

صدراعظم آلمان اعلام کرده که کاهش بودجه کشورهای اروپایی تنها راه پایان بحران اقتصادی اروپاست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان به دولت‌های بحران زده اروپایی هشدار داده که تنها راه پایان بحران اقتصادی در اروپا، اجرای سیاست‌های ریاضتی است.

سخنان آنگلا مرکل در جمع فدراسیون صنایع آلمانی در شرایطی مطرح شده است که تظاهرات اعتراضی گسترده‌ای  در اسپانیا در جریان است و دولت یونان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.
در همین حال، موسسه استاندارد اند پورز نیز اعلام کرده که حوزه یورو تا اواخر سال 2014 رشد اقتصادی را تجربه نخواهد کرد.

آنگلا مرکل همچنین اعلام کرده است:« ما باید تلاش‌های خود را برای خروج از بحران کنونی افزایش دهیم. هر چند اصلاحات اقتصادی و تدابیر ریاضتی در کشورهای جنوب اروپا تا حدودی موثر بوده، اما همچنان باید اقدامات بیشتری صورت بگیرد».

پیش از این کریستین لاگارد رییس صندوق بین المللی پول وضعیت اقتصادی اروپا را بحرانی توصیف کرده و اعلام کرده بود:«اتحادیه اروپا باید به جای حرف زدن عمل کند. اروپا هم اکنون در مرکز بحران مالی قرار دارد و باید تصمیمات سیاسی خود را به عمل تبدیل کند».

کد مطلب 1705478

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