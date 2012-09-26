چلسی با مبلغ 73 میلیون دلار خواستار جذب فالکائو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مذاکرات اولیه برای جذب این مهاجم کلمبیایی بین باشگاه انگلیسی و اسپانیایی صورت گرفته است. "رومن آبراموویچ" پس از تماشای عملکرد این بازیکن در دیدار سوپرجام یوفا بین تیم‌های چلسی و آتلتیکومادرید خواهان به خدمت گرفتن این بازیکن شده است.

سان گزارش داد که قهرمان اروپا به این نتیجه رسیده که با "فرناندو تورس" تنها نمی تواند به بلندپروازی های خود جامه عمل بپوشاند.

"فالکائو"ی 26 ساله در عرض سه سال حضور در فوتبال اروپا 115 گل به ثمر رسانده است که هت تریک وی مقابل چلسی از مهمترین این گل‎ها بوده است. آتلتیکو فصل گذشته با مبلغ 32 میلیون پوند این بازیکن را از پورتوی پرتغال به خدمت گرفت.