بی شک اسلامشهر در زمره ی آن دسته از شهرستان های استان تهران است که ورزش همگانی در آن از رونق خوبی برخوردار است.

علاقه مندی شهروندان و پتانسیل بالای ورزشی در این شهرستان در کنار استقبال از ورزش همگانی باعث شده است تا اسلامشهر به عنوان یکی از موفق ترین شهرستان ها در گسترش ورزش همگانی مطرح شود.

قدیر آرمیان معاون اداره ورزش و جوانان اسلامشهر با تایید این نکته که طرح ورزش همگانی در این شهرستان در گامهای نخست با استقبال خوبی همراه بوده است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر شاهد گسترش ورزش همگانی در میان شهروندان هستیم.

وی با بیان اینکه ایجاد انگیزه و سوق دادن مردم به ورزش همگانی از اهداف مهم ماست، ادامه داد: سازماندهی مسابقات ورزشی همانند دوچرخه سواری، دارت و ورزش های بومی محلی باعث شده است تا تعداد زیادی از مردم این شهرستان به طور مداوم به این ورزش ها روی بیاورند.

راه اندازی 25 ایستگاه صبحگاهی در اسلامشهر

وی با اشاره به وضعیت مطلوب ورزش صبحگاهی در بوستان ها و اماکن عمومی شهر، اضافه کرد: اسلامشهر جزو معدود شهرستان های استان است که موفق شده نزدیک به 25 ایستگاه صبحگاهی و ورزش همگانی را سازماندهی کرده و همایش های عمومی ورزش همگانی را با حضور چشمگیر شهروندان برپا کند.

وی عنوان کرد: مدتهاست کلاس های مربیگری ویژه برگزاری برنامه های عمومی ورزشی با رویکرد ورزش همگانی در اسلامشهر برپا می شود و در حال حاضر 100 مربی رسمی ورزشی با کارت مربیگری رسمی مشغول تمرین دادن به شهروندان در اماکن عمومی و بوستان ها هستند.

با این حال آرمیان که خود از قهرمانان اسبق ورزشی اسلامشهر است کارهای انجام شده در زمینه ی ورزش همگانی در این شهرستان را کافی ندانست و بیان کرد: توسعه ورزش همگانی در اسلامشهر نیازمند اجرای طرح های جامع است.

همکاری مطلوب شهرداری برای توسعه ورزش همگانی

معاون سازمان ورزش و جوانان در ادامه با مطلوب ارزیابی کردن عملکرد شهرداری اسلامشهر در توسعه ورزش همگانی، افزود: شهرداری بالاترین ماموریت را برای توسعه و اجرای ورزش همگانی به عهده دارد و تاکنون در این زمینه اقدامات خوبی از سوی این نهاد صورت گرفته است.

وی اقدام شهرداری در پرداخت به موقع حقوق مربیان حاضر در طرح توسعه ورزش همگانی را قابل تقدیر خواند و گفت: اسلامشهر اولین شهرستانی بوده که در اجرای طرح ورزش همگانی، حقوق مربیان آن به موقع پرداخت شده است.

امکان توزیع بهتر امکانات ورزشی در سطح شهر وجود دارد

وی در پاسخ به نظر یکی از شهروندان حاضر در طرح ورزش صبحگاهی مبنی بر اینکه امکانات در ایستگاه های ورزشی خوب و عادلانه توزیع نشده است، این نقد را پذیرفت و گفت: امکانات اماکن ورزش عمومی باید بر اساس نیاز به صورت عادلانه توزیع شود که برای این کار شهرداری با مشورت اداره ورزش و جوانان می تواند نیازهای شهر را شناسایی کرده و بر اساس آن نسبت به توزیع امکانات اقدام کند.

مریم رحمانی یکی از ورزشکاران حاضر در ایستگاه های ورزش همگانی اسلامشهر ضمن تقدیر از توسعه ورزش همگانی در بوستانها گفت: مشکل اصلی این اماکن ورزشی وضعیت فرهنگی آن است و با توجه به اینکه بیشترین قشری که صبح ها به ورزش می پردازند بانوان هستند اما در بعضی از اماکن از مشکلات فرهنگی رنج می بریم زیرا هنوز فرهنگ این امر در شهرستان درونی نشده است و همین می شود که برخی بانوان ترجیح می دهند در خانه به ورزش بپردازند.

محمد سلیمی مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اسلامشهر در خصوص مشکلات فرهنگی این ایستگاه‌ها نیز ادامه داد: مشکلات فرهنگی در سالهای اول این طرح بیشتر مورد توجه بود ولی در حال حاضر با گذشتن مدت زیادی از اجرای این طرح در جامعه جا افتاده و کمتر مشکلات فرهنگی وجود دارد.

حضور هشت هزار شهروند در ورزش صبحگاهی

سلیمی در مورد گسترش طرح ورزش همگانی افزود: ما در مراحل اولیه این طرح گامهای محکمی را برداشته‌ایم که با استقبال بی نظیر مردم مواجه شده است تا جایی که در ورزش محلی بیش از 8 هزار نفر از شهروندان شرکت می کنند.

وی در خصوص رشته های ورزشی موجود در این طرح ادامه داد: این طرح در 9 رشته ورزشی در حال اجراست که بعضی از این رشته ها برای بانوان و بعضی نیز برای اقایان ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: فقط در رشته والیبال در بخش بانوان 92 تیم شرکت داشته اند و سابقه نداشته در هیچ شهرستانی این تعداد تیم حضور داشته باشند که این خود نشان دهنده ی گسترش این طرح در شهرستان است.

سلیمی کارهای انجام شده در این طرح را خوب ارزیابی کرد و افزود: ما هنوز برای رسیدن به ایده آل خود در این طرح راه بسیاری داریم و این دلیل بر آن نیست که هیچ کاری در این زمینه صورت نگرفته است در حالی که جمعیت زیاد حاضر در ورزش های صبحگاهی بوستان ها و جشنواره های ورزشی محلات بازتاب کارها و خدمات صورت گرفته از سوی شهرداری و سازمان ورزش و جوانان است.

حال که این چنین شوق و انگیزه ای در میان شهروندان برای حفظ سلامتی خود و پیشگیری از آسیبهای جسمانی به وجود آماده است جا دارد تا مسئولان نیز با هماهنگی بیشتر و فرصتهای بیشتری در این زمنیه برای شهروندان ایجاد کنند.