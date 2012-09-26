  1. بین الملل
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۴

بدلایل اعلام نشده رسمی؛

مشاور "هیلاری کلینتون" در امور سوریه استعفا کرد

مشاور "هیلاری کلینتون" در امور سوریه استعفا کرد

رسانه های خارجی از استعفای مشاور وزیر خارجه آمریکا در امور سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، "فرد هوف" مشاور وزیر امور خارجه آمریکا در امور سوریه از سمت خویش استعفا کرد.

یک مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا در این رابطه اظهار داشت: می توانم بگویم فرد هوف در آستانه بازنشستگی قرار دارد.

یک مقام مسئول که خواست نامش فاش نشود نیز گفت: هوف خدمات مهم و برجسته ای را در راستای خدمت به دولت آمریکا انجام داده است.

این استعفا در شرایطی رخ می دهد که تمامی سران جهان هم اکنون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گردهم آمده اند و سوریه یکی از موضوعات محوری سخنرانی مقامات به شمار می رود.

کد مطلب 1705482

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