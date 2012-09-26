به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، این نویسنده کتابهای کودکان، که برای خلق «داستان پیتر ربیت» شهرتی جهانی دارد، این مجموعه دستورالعملهای آشپزی را به کمک شوهر وکیلش ویلیام هلیس جمعآوری کرده است.
این دستورالعملها، که ظاهرا نسل به نسل منتقل شده اند، شامل کیک اسفنجی، بوقلمون بریان و کاری میشوند.
این جواهر161 ساله که در میان مجموعه کتابهای بیاتریکس پاتر پیدا شده، روز پنج شنبه برای حراج به اتاق نمایش مولاک در لادلو میرود.
اولین نوشته این کتاب متعلق به سال 1851 است و دستور العملها به همین ترتیب با گذر زمان به کتاب اضافه شدند.
پاتر در سال 1943 در 77 سالگی درگذشت.
نظر شما