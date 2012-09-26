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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۴

در گفتگو با مهر اعلام شد:

احداث 400 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت

احداث 400 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: مدیرکل مسکن مهر بنیاد مسکن کشور گفت: 400 هزار واحد مسکن مهر در شهرستان زیر 25 هزار نفر جمعیت در کشور در دست ساخت است.

امید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد واحدها در هزار و 400 شهر زیر 25 هزار نفر جمعیت کشور در دست ساخت است.

وی عنوان کرد تاکنون 301 هزار واحد انعقاد قرارداد شد که عملیات اجرایی 162 هزار واحد به پایان رسیده است.

وی عنوان کرد: از مجموع این تعداد، 125 هزار واحد به بهره برداری رسیده است و 40 هزار واحد از کل واحدهای مسکن مهر، عملیات تکمیلی را می گذرانند که بزودی افتتاح می شوند.

مدیرکل مسکن مهر بنیاد مسکن کشور افزود: تسهیلات اعطایی به سازندگان مسکن مهر با نرخ چهار درصد و اخذ پروانه با تخفیف 50 درصدی ارائه می شود.

محمدی در زمینه مشکلات برخی ساکنان مسکن مهر فاضل آباد گفت: بنیاد مسکن تکالیفی در طرح مسکن مهر دارد که تامین زمین و ارائه تسهیلات از جمله آن است.

وی گفت: انجام حصارکشی، کانال کشی، سیستم برق و خدمات از جمله وظایف متولیان ذیربط است.

کد مطلب 1705493

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