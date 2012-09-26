آغاز دو روز نیکوکاری در اردبیل/ زنگ جشن عاطفه ها در مدارس نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل کمیته امداد استان اردبیل صبح چهارشنبه در مراسمی جشن عاطفه ها در مدرسه شهید سقایی اردبیل تصریح کرد: همه ساله جشن عاطفه ها به منظور تامین نیازمندی دانش آموزان و خانواده های محروم برگزار می شود.

بهروز زلالی ترویج فرهنگ نیکوکاری در مدارس استان را از دیگر اهداف برگزاری این جشن معنوی برشمکرد و افزود: جشن امسال با شعار "دانش آموز باوری، دانش آموز یاوری در فرهنگ رضوی" در تمامی مدارس استان برگزار می شود.

وی تاکید کرد: انجام این مهم بر مبنای شعار "هر مدرسه یک پایگاه" است تا مشارکت تمامی مدارس در این جشن ارزشمند محقق شود.

مدیر کل کمیته امداد استان ادامه داد: به منظور جمع آوری کمکهای مردمی 250 پایگاه ثابت و سیار در روز پنج شنبه در سراسر استان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: روز جمعه نیز پایگاههای جمع آوری کمکهای مردمی در مقابل مصلا ها مستقر می شود تا نمازگزاران دسترسی راحت تری به پایگاهها داشته باشند.

زلالی معتقد است در صورتی که کمکهای مردمی به صورت نقدی پرداخت شود این دستگاه اجرایی می تواند متناسب با نیاز خانواده ها احتیاجات آنها را تهیه کند.

