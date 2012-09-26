پدیده شیطان گرایی در رادیو معارف بررسی می شود

حجت الاسلام محمد لطفی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رواج عرفان‌ های کاذب در جامعه به ویژه در محیط دانشگاه افزود رادیو معارف در برنامه راه و بی راه به بررسی معنویت دروغین شیطان گرایی می پردازد.

وی بروز این پدیده را از خطرات تهدید کننده جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: به اعتقاد کارشناسان، در زمینه آموزش عرفان اسلامی ‌که روح تشنه جوانان به دنبال آن است، کوتاهی شده تا آنجا که فرقه ‌های نوظهور، از خلأ عرفان اسلامی ‌و غیبت عارفان اصیل اسلامی‌ سوء استفاده کرده‌ و هر روز در حال تکثیر هستند.

مدیر رادیو معارف در خصوص برنامه راه و بیراه ابراز داشت: این برنامه به بررسی مفهومی، علل پیدایش و گرایش به جریان‌ های شبه ‌معنوی و چگونگی و چرایی آنها در ایران می‌پردازد.

لطفی نیاسر ارائه راهکارهای مقابله با جنبش‌ های نو پدید معنوی با تکیه بر عرفان‌ اسلام ناب را یکی از اهداف این برنامه برشمرد.

وی اعلام کرد: این برنامه در هفته های آتی به نقد و بررسی شیطان گرایی و علل آن می پردازد.

مدیر رادیو معارف اضافه کرد: در این برنامه حجت الاسلام حمید رضا مظاهری سیف به بررسی تاریخچه شیطان‌ گرایی در دوره مدرن، مراحل جذب به شیطان‌گرایی، شیطان گرایی و فراماسونری، علل جذب به شیطان‌گرایی و ... خواهد پرداخت.

لطفی نیاسر در خصوص عوامل تهیه و تولید این برنامه اظهار داشت: این برنامه کاری از گروه اندیشه و حکمت به تهیه کنندگی و سردبیری مسعود الماسی و اجرای کارشناسی مرتضی بهرامی خشنودی است که روزهای سه‌شنبه‌ در ساعت 19 و 50 دقیقه از شبکه رادیویی معارف پخش می شود.