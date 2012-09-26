رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با از میان رفتن روزافزون مراتع و جنگلها، همه ساله افزایش جریان آبهای سطحی در مقیاس وسیع تری رخ می دهد.

وی همچنین با اشاره به اینکه اکثر حوزه های استان به دلیل وجود شیب زیاد و بارندگی فراوان به لحاظ سیل خیزی مستعد هستند، اظهار داشت: با اجرای عملیات آبخیزداری می توان از بارش هایی که در برخی موارد موجب بروز حوادث ناگوار می شوند به صورت بهینه و مطلوب استفاده کرد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان ضمن بهره گیری از مشارکت مردمی، مساعدت تمامی دستگاه های اجرایی نسبت به همکاری و همدلی با این بخش بر لزوم افزایش اعتبارات استانی و ملی با هدف اجرای بیشتر و بهتر عملیات آبخیزداری تاکید کرد.

وی افزود: در راستای استفاده موثر و سودمند از منابع طبیعی خدادادی و حیات بخش استان اجرای پروژه های آبخیزداری از وظایف اصلی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به شمار می رود.

رحمانی ادامه داد: اجرای عملیات آبخیزداری براساس مطالعات انجام گرفته از سوی مهندسان مشاور با توجه به وضعیت منطقه و بررسی تمامی پارامترهای مورد مطالعه که در تعیین نوع پروژه به منظور اهداف آبخیزداری که همانا کنترل و کاهش خطرات سیل، فرسایش خاک ناشی از هرز رفت روان آب های سطحی و پیشگیری از تجمع رسوب در پشت سدهاست، صورت می گیرد.