جزئیات انفجارهای امروز دمشق/ ادعاها و شایعه پراکنی های رسانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون رسمی سوریه، ساعت 7 صبح امروز چهارشنبه به وقت محلی 2 انفجار شهر دمشق را لرزاند.

انفجار نخست در نزدیکی مقر ستاد مشترک ارتش سوریه در میدان امویین ودیگری به فاصله 15 دقیقه بعد درمنطقه "ابورمانه" در دمشق رخ داد. شدت انفجارها به حدی بود که آتش تا نزدیکی تاسیسات نظامی ادامه داشت.

"عمران الزعبی" وزیر اطلاع رسانی سوریه دراین رابطه اعلام کرد: انفجارهای صبح امروز به وسیله 2 بسته انفجاری رخ داد و خسارت های بسیاری را وارد کرد اما کسی در این انفجارها کشته نشد.

وی افزود: نیروهای امنیتی گروه های تروریستی درمحل حادثه را تحت پیگرد قرار داده اند. الزعبی درعین حال شایعات منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر اینکه شماری از رهبران نظامی و اطلاع رسانی سوریه در این انفجار کشته شده اند را تکذیب کرد.

وزیر اطلاع رسانی سوریه اظهار داشت که تمامی فرماندهان نظامی سوریه در سلامت کامل قرار دارند.

این در حالی است که برخی شبکه های خبری از جمله "اسکای نیوز عربی" به نقل از مخالفان سوری ادعا کردند شماری از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در انفجارهای امروز دمشق کشته شدند.

شبکه تلویزیونی المیادین نیزبه نقل از"علی حیدر"وزیر آشتی ملی سوریه اعلام کرد که درپی انفجارهای امروز دمشق کنفرانس ملی مخالفان که قرار بود امروز برگزار شود به تاخیر افتاد.

به گفته وی، انفجارهای دمشق به هتل محل برگزاری کنفرانس ملی مخالفان آسیب بسیاری وارد کرده است.

کنفرانس ملی مخالفان سوری در داخل کشور اوایل هفته جاری با حضور برخی سفیران خارجی از جمله "محمدرضا رئوف شیبانی" سفیر جمهوری اسلامی ایران در دمشق برگزار شد.این کنفرانس با حضور 15 حزب از جمله 2 حزبی که فعالیت آنها ممنوع بود و 8 هیئت وابسته به جامعه مدنی و تحت عنوان کنفرانس کنگره ملی نجات سوریه برگزار شد.

شرکت کنندگان در این کنفرانس خواستار تداوم گفتگوهای ملی و توقف جنگ شدند و درباره از هم فروپاشیدگی جامعه سوریه هشدار دادند.

از سوی دیگر شبکه تلویزیونی المنار نیز از درگیری میان افراد مسلح و نیروهای امنیتی سوریه در اطراف محل انفجارهای امروز دمشق خبر داد.

بنا بر اعلام العالم نیز افراد مسلح سعی داشتند به ساختمان رادیو و تلویزیون سوریه حمله کنند.

انفجارهای امروز دمشق نشان داد که افراد مسلح و گروه های تروریستی که خود را مخالفان سوری می نامند به دنبال برقراری آرامش و برگزاری کنفرانس مخالفان واقعی سوری نیستند.