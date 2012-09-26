61هزار نفر از نوزادان تحت پوشش غربالگری شنوایی قرار گرفتند

محمدعلی اللهدادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این دوره سوم تا چهارم مهر ماه برگزار شد افزود: آموزش غربلگری در سالن دانشگاه علمی و کاربردی بهزیستی استان و با حضور 40 نفر از مجریان برنامه غربالگری شنوایی و مسئولان سنجش شنوایی نوزادان برگزار شد.
وی تصریح کرد: ارزیابی برنامه غربالگری، آشنایی با بیماریهای شنوایی و آموزش عملی و تئوری پروتکل غربالگری شنوایی به صورت موازی از بخشهای آموزشی این دوره است که توسط سعید محمودیان دکترای شنوایی سنجی ارائه میشود.
معاون پیشگیری بهزیستی استان مرکزی آگاهسازی و آموزش مجریان برنامه در راستای کاهش بروز و شیوع معلولیت ناشنوایی را از اهداف برگزاری این دوره برشمرد و خاطر نشان کرد: برنامه غربالگری توسط دفتر پیشگیری از معلولیتهای معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی از سال 84 به مرحله اجرا درآمده است که تاکنون 61 هزار و 473 نفر از شیرخواران و نوزادان استان زیر پوشش این طرح درآمدهاند.
الله دادی با بیان اینکه شنوایی یکی از حواسهای برتر انسان است اظهار کرد: محروم بودن از حس شنوایی فقط نشنیدن صدا نیست، بلکه نتیجه این محرومیت عدم دستیابی به بسیاری از تجربیات مفید و امید بخش زندگی فردی و اجتماعی است که میتواند فرد را از مسیر موفقیت دور کند.
وی بیان کرد: موفقیت پیشگیری به آگاهی از علت بیماری، شناسایی و شناخت عوامل خطر و گروههای در معرض خطر، در دسترس بودن تدابیر پیشگیری یا تشخیص زودرس و درمان بیماری و سازماندهی لازم برای اجرای این تدابیر است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
معاون پیشگیری بهزیستی استان مرکزی با اشاره به اینکه برنامه عمومی غربالگری برای تمام نوزادان تازه متولد شده زیر یک ماه در پنج بخش کلی طراحی شده است افزود: مرحله آگاهسازی، غربالگری شنوایی، تشخیص، ارزیابی و پیگیری این پنج مرحله را شامل میشوند که مرحله آگاهسازی و غربالگری بر عهده معاونت پیشگیری و مابقی مراحل بر عهده معاونت توانبخشی بهزیستی است.
الله دادی ادامه داد: در حال حاضر هفت دستگاه سنجش شنوایی در شهرستانهای استان وجود دارد که تا پایان سال چهار دستگاه دیگر به این تعداد افزوده خواهد شد.
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