پرستاران بیکار ظرف 24 ساعت در تهران استخدام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر میرزابیگی افزود: با توجه به سفرهای مداومی که به شهرستانها داریم با بررسی وضعیت استخدام کادر پرستاری و وجود نیروهای متقاضی کار متوجه شدیم که هر چه به سمت شهرهای کوچکتر می رویم تعداد پرستاران متقاضی شغل بیشتر هستند و در عوض هر چه به سمت شهرهای بزرگتر می شود، نیاز و ظرفیت استخدام بیشتر است در حالی که تعداد کافی پرستار جویای کار وجود ندارد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال طی مذاکراتی که با مسئولان دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی داشتیم، این دو دانشگاه اعلام کردند که در مجموع به بیش از هزار پرستار برای استخدام نیاز دارند. بنابراین این امکان وجود دارد که حتی پرستاران جویای کار در شهرهای دیگر نیز به سرعت در مراکز درمانی وابسته به این دانشگاهها جذب و بکارگیری شوند.

میرزابیگی گفت: هر یک از این دانشگاههای علوم پزشکی حداقل 500 تا 600 ظرفیت خالی برای جذب پرستار دارند، در حالی که در تهران این تعداد متقاضی پرستار برای استخدام وجود ندارد بنابراین پرستاران جویای کار شهرهای دیگر می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

وی ادامه داد: نیاز مراکز درمانی بیمارستانهای تهران به پرستار به حدی است که حتی می توان گفت، پرستاران جویای کار اگر امروز درخواست خود را بدهند، فردا سر کار خواهند بود و حتی با توجه به نیاز مبرم این مراکز از امتیازات و مزایای بهتری نسبت به گذشته نیز برخوردار می شوند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: پرستاران متقاضی استخدام در بیمارستانهای تهران برای اعلام درخواست خود می توانند از طریق هیئت مدیره های نظام پرستاری شهر خود، یا مراکز کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی استان خود یا مراجعه به دفاتر پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی، علاقه مندی خود را برای استخدام در تهران اعلام کنند.

رئیس دفتر اشتغال و کارآفرینی وزارت بهداشت گفت: دفاتر کارآفرینی دانشگاههای علوم پزشکی زمینه استخدام پرستاران را در اسرع وقت فراهم می کنند، استخدام پرستاران در این مرحله فعلاً به صورت قراردادی است اما این پرستاران در آزمونهای استخدامی وزارت بهداشت در آینده در اولویت استخدام خواهند بود.

وی ادامه داد: گر چه دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی هر کدام حداقل ظرفیت استخدام 500 تا 600 پرستار را دارند، اما ظرفیت استخدام پرستار در مراکز درمانی تهران از این هم بیشتر است زیرا مراکز درمانی نیروهای مسلح، تأمین اجتماعی و حتی بیمارستانهای خصوصی نیز نیاز مبرمی به تأمین کادر پرستاری دارند. بنابراین با توجه به این ظرفیت به سرعت شرایط اشتغال پرستاران جویای کار در تهران فراهم می شود و مجوزهای قانونی هم برای این کار وجود دارد.

میرزابیگی افزود: استخدام پرستار در مراکز درمانی در واقع بر اساس 3 ظرفیت قانونی است که شامل اجرای قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت (کاهش ساعت کاری پرستاران)،تأمین پرستار برای مراکز درمانی جدید التأسیس دولتی و جایگزینی پرستاران بازنشسته است.

وی گفت: علاوه بر تهران در مراکز استانها و شهرهای بزرگ نیز به همین نسبت، ظرفیتهایی برای استخدام پرستار وجود دارد و با توجه به اینکه در برخی شهرهای کوچک نیز دانشکده های پرستاری وجود دارند و پرستار تربیت می کنند در صورتی که ظرفیت بومی برای استخدام آنان وجود نداشته باشد، این پرستاران می توانند از ظرفیت استخدامی خالی کلانشهرها در اسرع وقت بهره مند شوند.