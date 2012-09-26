مصر به وعده های خود در قبال تامین برق غزه عمل کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ، طاهر النونو سخنگوی دولت منتخب فلسطین پس از کشته شدن یک کودک و زخمی شدن خواهر و پدر این طفل به علت آتش سوزی منزلشان به سبب استفاده از شمع و قطع جریان برق گفت: مصیبت وارده به خانواده البغدادی پیامی به امت اسلامی و عربی برای پایان دادن به بحران برق درغزه است.

وی ضمن درخواست از مصر برای عمل به وعده های خود در قبال تامین برق غزه درباره سکوت جامعه جهانی در قبال اوضاع فلسطینی ها در غزه هشدار داد.

شایان ذکر است خانواده عبد الفتاح البغدادی که با توجه نبود برق از شمع برای روشنایی منزلشان در اردوگاه البریج در غزه استفاده می کردند منزلشان آتش گرفت. در اثر این آتش "فتحی عبدالفتاح البغدادی" کودک سه ساله فلسطینی جان باخت و خواهر یک سال و نیمه اش تالا و پدرش عبد الفتاح البغدادی دچار سوختگی شدند.