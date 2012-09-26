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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۳

سردار شرفی:

لازمه امنیت در جامعه تعامل مردم با پلیس است

لازمه امنیت در جامعه تعامل مردم با پلیس است

زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان زنجان، لازمه امنیت در جامعه را تعامل مردم با پلیس عنوان کرد و گفت: مشارکت و همکاری مردم با پلیس در راستای تامین امنیت اجتماعی بسیار موثر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی شرفی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد هفته نیروی انتظامی، شعار امسال هفته ناجا را سرمایه اجتماعی، اساس اقتدار یاد کرد و افزود: وظیفه نیروی انتظامی توجه به سرمایه اجتماعی است که در این راستا مشارکت اجتماعی و اعتماد مهمترین ابزار در ایجاد امنیت است.

وی به برنامه های هفته ناجا که از روز شنبه شروع می شود اشاره کرد و گفت: هدف از اجرای این برنامه های هفته ناجا افزایش آگاهی آحاد جامعه و مسئولین و دستگاههای اجرایی در تامین امنیت، یادآوری امنیت که سهم هرکس در ایجاد امنیت مشخص شود.

فرمانده انتظامی استان زنجان اظهار داشت: جلب همکاری دستگاههای دولتی و غیردولتی در راستای فرآیند ایجاد امنیت در جامعه، اطلاع رسانی عمومی، ایجاد تعامل پلیس و مردم، برجسته سازی نقش موثر سرمایه اجتماعی در پیشبرد ماموریت های پلیس از اهداف مهم هفته ناجا است.

سردار شرفی افزود: ارتقای فرهنگ عمومی و داشتن رابطه سالم و پیشگری از جرایم با همکاری مردم با پلیس امکان پذیر است چرا که سطح مدنی جامعه ارتقا ء یابد امنیت در جامعه برقرار می شود .

وی در ادامه یاد آور شد: مردم به عنوان نمادی از امنیت سیاسی در ایران هستند چرا که پلیس بر علیه مردم نیست برای مردم است .

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: در راستای امنیت در جامعه باید مدیریت نرم در دستور کار قرار گیرد که در این راستا باید کلیه نهادهای دولتی، غیر دولتی و مردم با پلیس همکاری کنند.

کد مطلب 1705510

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