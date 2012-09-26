رنگ لباس دانشجویان دختر در کلاسهای درس/ 2 شیفته شدن دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قرائتی در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه پیام نور با ارائه توضیحاتی در خصوص سخنانش درباره ترویج ازدواج موقت در دانشگاهها، گفت: مسئله ازدواج موقت به این معنا نیست که دخترها در محیط دانشگاه صیغه شوند.

ازدواج موقت تنها راه حل مشکل زنان بیوه است

وی ادامه داد: در گذشته از سوی دادستان تهران اعلام شد 500 هزار زن جوان بیوه در کشور وجود دارد، شاید اکنون تعداد این زن‌ها به یک میلیون نفر رسیده باشد، در این زمینه این زنها چه راهکاری برای اینکه به گناه نیافتند، باید در پیش گیرند؟ آیا باید همه این افراد خودشان را حفظ کنند؟ یا اینکه باید گناه کنند و بسوزند و بسازند؟

وی با بیان اینکه ازدواج موقت تنها راه است و جز ازدواج موقت، راه ‌حلی نیست، اضافه کرد: منشا تهاجم فرهنگی در کشور ما از غریزه جنسی است.

رنگ لباس دختران در کلاسهای درس

قرائتی در ادامه سخنرانی خود در جشن آغاز سال تحصیلی دانشگاه پیام نور، با تاکید بر اینکه هیچ دانشجویی دختری نباید با لباس مشکی بر سر کلاس درس حاضر شود، گفت: لباس مشکی برای خیابان است و برای کلاس باید با رنگ‌‌های روشن چون رنگ کرم، سبز کم رنگ و ... حضور یابند، چرا که رنگها در روح اثر دارند.

دختران و پسران در دانشگاه جدا از هم باشند



وی با تاکید بر اینکه دختران و پسران باید در دانشگاه از هم جدا شوند، تصریح کرد: به عنوان نمونه آقایان صبح‌ها و خانم‌ها بعدازظهر‌ها سر کلاس‌ درس حاضر شوند.



چگونه می توان جوانان را شرمنده خدا کرد

رئیس ستاد اقامه نماز در ادامه بهترین راه ارتباط با خدا و معنوی شدن را نماز عنوان کرد و در خصوص اینکه چگونه می‌توان جوان‌ها را به نماز دعوت کرد، گفت: نعمتها را برای جوانان بشمارید تا‌ آنها شرمنده خدا شوند.