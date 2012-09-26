رنگ لباس دانشجویان دختر در کلاسهای درس/ 2 شیفته شدن دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قرائتی در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه پیام نور با ارائه توضیحاتی در خصوص سخنانش درباره ترویج ازدواج موقت در دانشگاهها، گفت: مسئله ازدواج موقت به این معنا نیست که دخترها در محیط دانشگاه صیغه شوند.
ازدواج موقت تنها راه حل مشکل زنان بیوه است
وی ادامه داد: در گذشته از سوی دادستان تهران اعلام شد 500 هزار زن جوان بیوه در کشور وجود دارد، شاید اکنون تعداد این زنها به یک میلیون نفر رسیده باشد، در این زمینه این زنها چه راهکاری برای اینکه به گناه نیافتند، باید در پیش گیرند؟ آیا باید همه این افراد خودشان را حفظ کنند؟ یا اینکه باید گناه کنند و بسوزند و بسازند؟
وی با بیان اینکه ازدواج موقت تنها راه است و جز ازدواج موقت، راه حلی نیست، اضافه کرد: منشا تهاجم فرهنگی در کشور ما از غریزه جنسی است.
چگونه می توان جوانان را شرمنده خدا کرد
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