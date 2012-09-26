پرسپولیس به دنبال دومین پیروزی در دهمین بازی/ جدال مربیان تازه وارد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور فردا پنجشنبه با برگزاری 3 مسابقه به پایان میرسد که پرسپولیس برای خروج از بحران در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی به مصاف شاگردان میثاقیان میرود، در انزلی ملوانیها به فکر پایان دادن به روزهای بدون پیروزی هستند، سپاهان هم میخواهد با موفقیت به آسیا برود و در قم هم سرمربیان جدید به مصاف همدیگر میروند.
در زیر اشاره کاملتری به وضعیت و شرایط سه مسابقه روز دوم از هفته دهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور میشود:
پرسپولیس - آلومینیوم هرمزگان
حضور گلمحمدی روی نیمکت و غیبت علی کریمی، پرسپولیس را پس از 8 هفته به آرامش میرساند؟ این سوالی است که باید پاسخ آن را در جریان بازی سرخپوشان پایتخت با شاگردان اکبر میثاقیان دریافت، مسابقهای که بدون حضور تماشاگران برگزار میشود.
شاگردان مانوئل ژوزه که در این فصل روزهای بسیار تلخی را تجربه میکنند و با 7 امتیاز از 9 بازی گذشته در رده پانزدهم و بین فانوس بدستان قرار دارند، پس از مسائل حاشیهای که هفته پیش برایشان در اصفهان پیش آمد، برای نجات از بحران تنها به فکر پیروزی برابر آلومینیوم هرمزگان هستند.
همانطور که ژوزه مطرح کرد، پیروزی در این بازی و فاصله گرفتن از قعر جدول، آرامش نسبی را در این تیم برقرار میکند اما بردن تیمی که میثاقیان هدایت آن را برعهده دارد کار آسانی نیست. اگر سرخپوشان در این بازی هم پیروز نشده و یا ببازند، ممکن است رویانیان کارت قرمز را مقابل سرمربی پرتغالی این تیم قرار دهد و تابلوی بازگشت کریمی به این تیم بالا برود.
در این بین مردان گمنام آلومینیوم هرمزگان هم که نمیخواهند با شکست در این بازی به مربع فانوس بدستان سقوط کنند، انگیزه بالایی برای کسب پیروزی در این بازی و صعود به ردههای میانی جدول دارند.
ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان
"قوهای سفید" لیگ را با 3 برد در 4 دیدار آغاز کردند تا خیلیها آن را حاصل تاثیرات مثبت حضور مالک جدید باشگاه بدانند اما در 5 بازی بعدی 3 تساوی و 2 شکست را تجربه کرده و در حسرت پیروزی قرار دارند. شاگردان پورغلامی که فصل پیش هم در خانه با نتیجه 4 بر 3 مغلوب سپاهان شدند، برای رسیدن به آرامش تنها به پیروزی برابر قهرمان سه دوره گذشته لیگ برابر تماشاگران متعصب خود و انتقام آن شکست تلخ میاندیشند.
در سوی دیگر میدان زردپوشان اصفهانی پس از پیروزی در بازی پرحاشیه فولادشهر برابر پرسپولیس، برای رسیدن به صدر جدول، در کنار نیمنگاهی که به موفقیت گهر برابر نفت دارند، محکوم به کسب 3 امتیاز در ورزشگاه "پرحاشیه" تختی انزلی هستند. مسئلهای که باعث بالارفتن روحیه آنها برای دیدار حساس با الاهلی در مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در عربستان میشود.
صبای قم - داماش گیلان
نبرد سرمربیان جدید در قم بهترین تعبیر برای این بازی است. صمد مرفاوی سرمربی پیشین استقلال که نخستین حضورش را روی نیمکت صبا تجربه میکند و حمید درخشان هم که هفته پیش از روی سکوها بازی داماش را تماشا کرد، برای اولین مرتبه روی نیمکت نماینده شهر باران مینشیند.
صبا که هفته پیش با شکست برابر نفت تهران از جمع 6 تیم بالای جدول دور شد، با هدایت صمد مرفاوی برای حفظ 3 امتیاز این دیدار در خانه برنامه دارد اما حمید درخشان هم که میخواهد تواناییهایش را به فوتبال گیلان خصوصا پرسپولیسیها و مدیرعامل و سرمربی این تیم ثابت کند، در اندیشه پیروزی در قم است.
سرمربی جدید داماش اگر بتواند در این بازی موفق باشد، نشان خواهد داد، تغییرات در این تیم شوک مثبتی را به همراه داشته اما در صورت ناکامی ممکن است در بازیهای آینده در ورزشگاه عضدی رشت شعار "هرندی هرندی" را بشوند.
برنامه کامل دیدارهای هفته دهم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
چهارشنبه - 5/7/91
* گهر زاگرس - نفت تهران، ساعت 17:15، ورزشگاه انقلاب کرج
* مس کرمان - راهآهن، ساعت 17:15، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان(لغو شد)
* پیکان تهران - فولاد خوزستان، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی تهران
* فجرسپاسی شیراز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 17:15، ورزشگاه دستغیب شیراز
* صنعت نفت آبادان - استقلال تهران، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی آبادان
پنجشنبه - 6/7/91
* ذوب آهن اصفهان - سایپای البرز، ساعت 17:15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* صبای قم - داماش گیلان، ساعت 17:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان، ساعت 17:25، ورزشگاه تختی بندرانزلی
* پرسپولیس - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 18:30، ورزشگاه آزادی تهران
جدول رده بندی لیگ برتر:
|تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|گلزده
|گلخورده
|تفاضل
|امتیاز
|1- نفت تهران
|9
|5
|3
|1
|14
|6
|8+
|18
|2- سپاهان
|9
|5
|2
|2
|14
|7
|7+
|17
|3- سایپا
|9
|5
|2
|2
|11
|7
|4+
|17
|4- تراکتورسازی
|9
|4
|4
|1
|14
|8
|6+
|16
|5- فجرسپاسی
|9
|4
|3
|2
|15
|6
|9+
|15
|6- راهآهن
|9
|4
|3
|2
|11
|9
|2+
|15
|7- صبای قم
|9
|4
|2
|3
|12
|8
|4+
|14
|8- استقلال
|8
|3
|4
|1
|6
|3
|3+
|13
|9- ملوان
|9
|3
|4
|2
|10
|9
|1+
|13
|10- پیکان
|8
|4
|1
|3
|13
|16
|3-
|13
|11- مس کرمان
|9
|3
|2
|4
|6
|7
|1-
|11
|12- فولاد
|9
|2
|3
|4
|9
|11
|2-
|9
|13- داماش
|9
|2
|3
|4
|8
|14
|6-
|9
|14- آلومینیوم
|9
|1
|5
|3
|5
|7
|2-
|8
|15- پرسپولیس
|9
|1
|4
|4
|5
|10
|5-
|7
|16- نفت آبادان
|9
|1
|4
|4
|12
|19
|7-
|7
|17- گهر زاگرس
|9
|1
|3
|5
|7
|19
|9-
|6
|18- ذوب آهن
|9
|2
|-
|7
|6
|15
|9-
|6
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