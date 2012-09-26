تیم جودو خراسان رضوی به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر،11 جودوکار نونهال خراسان رضوی، عضو تیم منطقه دو کشور به رقابت های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی جودو اعزام می شوند.

این مسابقات روز پنجشنبه 6 شهریور ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

گفتنی است مربیگری جودوکاران نونهال خراسان رضوی را علی روحی و سرپرستی این افراد را مهدی وحدتی بر عهده خواهند داشت.

برگزاری نمایشگاه اوقات فراغت آبان ماه امسال در مشهد

بزرگترین نمایشگاه اوقات فراغت با عنوان رنگین کمان لحظه ها آبان ماه امسال در مشهد برگزار می شود.

مهدی عباس زاده قائنی مسئول اجرایی نمایشگاه اوقات فراغت مشهد گفت: این نمایشگاه با اهدافی همچون اصلاح نگرش نهادها، مدیران و جامعه درباره ضرورت اصلاح الگوی شیوه مدیریت و برنامه ریزی در مورد اوقات فراغت، آگاه سازی و توانمندسازی مخاطبان در مدیریت این موضوع و ایجاد نگرش جدید در شهروندان، تقویت فرهنگ بومی و ملی از اول تا 5 آبان ماه سال جاری در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود.

برگزاری مسابقات اسنوکر رنکینگ کشوری در مشهد

مراسم اختتامیه چهارمین دوره مسابقات اسنوکر رنکینگ کشوری در مشهد برگزار شد.

وحید اثنی عشری مسئول برگزاری این دوره از مسابقات گفت: خراسان رضوی به یکی از قطب های بزرگ در امر برگزاری مسابقات کشوری در رشته بیلیارد و به خصوص اسنوکر تبدیل شده است که برگزاری 2 دوره از این مسابقات در مشهد از کل 4 دوره اجرای آن گواه بر این امر است.

اثنی عشری افزود: این دوره از مسابقات اسنوکر رنکینگ کشوری با حضور 216 نفر در قالب 64 گروه به صورت دوره ای شروع شد و پس از گذشت 5 روز رقابت، 128 نفر برتر مرحله گروهی وارد مرحله حذفی شدند.

حضور 35هیئت ورزشی در نمایشگاه اوقات فراغت استان

رئیس گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی از حضور 35 هیأت ورزشی استان به منظور معرفی در نمایشگاه اوقات فراغت خبر داد.

محسن پورتقی اظهارکرد: با توجه به برگزاری جلسات متعدد با هیأت های مختلف ورزشی و هماهنگی های انجام شده از تعداد 45 هیئت فعال در استان 35 هیأت ورزشی در نمایشگاه اوقات فراغت خراسان رضوی از نزدیک و به صورت عملی بازدیدکنندگان را با ورزش خود آشنا خواهند کرد.

وی همچنین از حضور فعال مشاوران ورزشی در هر دو بخش بانوان و آقایان در طول برگزاری نمایشگاه برای ارائه خدمات مشاوره ای به مردم خبر داد.

تیم فوتبال سیاه جامگان مشهد الرضا برای صعود به لیگ دسته یک بسته شده است

مدیرعامل باشگاه فوتبال سیاه جامگان مشهد الرضا گفت: این تیم برای صعود به لیگ دسته یک بسته شده است.

محمدرضا عباسی گفت: به دلیل سنگینی بازی قبل، گرمی هوای دزفول و مسمومیت تعدادی از بازیکنان، تیم سیاه جامگان در بازی با داتیس لرستان از نظر کیفی در حد انتظار ظاهر نشد اما موفق شدیم با نتیجه یک بر صفر اولین بازی خانگی خود را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

وی در خصوص حضور تماشاچیان در این بازی گفت: با وجود این که برای این بازی 3دستگاه اتوبوس از میدان تختی به ورزشگاه ثامن در نظر گرفته شده بود ولی به علت تازه تاسیس بودن تیم سیاه جامگان حدود 500 نفر تماشاچی در ورزشگاه حضور یافتند که امیدواریم در بازی های بعدی شاهد حضور بیشتر تماشاچیان در ورزشگاه باشیم.

حضور کودکان در نمایشگاه اوقات فراغت خلاقیت آنان را پرورش می دهد

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی گفت: هدف از حضور کودکان و نوجوانان در نمایشگاه اوقات فراغت استان پرورش خلاقیت در آنان است.

راضیه باباخانی اظهار داشت: این کانون متولی پرورش خلاقیت در دو قشر کودک و نوجوان با رویکرد مسائل دینی و مذهبی است و در این راستا فعالیت های خود را برای شرکت در نمایشگاه اوقات فراغت استان ساماندهی می کند.

وی ارائه خدماتی همچون اجرای سینمای کودک، غرفه ویژه بازی و سرگرمی شامل بازی های خلاقانه، آموزش مهارت نوشتن خلاق، ارتباط فردی و همچنین برپایی غرفه هایی نظیر بخش مکاتبه ای و پستی آفرینش های ادبی، ایستگاه نقاشی، ایستگاه قصه گویی و ایستگاه مشاوره را از فعالیت های مورد نظر کانون پرورش فکری در این نمایشگاه برشمرد.