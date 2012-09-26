تصویب لایحه اصلاح قانون دریایی به پایان رسید

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون دریایی ایران در ماده 38 این قانون در خصوص اختیارات فرمانده درباره صدور اعلامیه و گواهی مقرر کردند فرماندهی می تواند نسبت به صدور اعلامیه ها و گواهی های لازم د ر رابطه با کشتی و امور و فعالیت های مربوط به آن مانند اعلامیه ورود کشتی اقدام نمایند.

همچنین نمایندگان مجلس در خصوص تبعیت فرمانده از مالک در امور تجاری مصوب کردند فرمانده در امورمربوط به وظایف تجاری محوله باید از دستور مالک پیروی کند و در حدود عرف معمول کشتیرانی وی را در جریان امور مربوط به کشتی بار و مسافر قرار دهد.

نمایندگان همچنین مقرر کردند فرمانده و کارکنان کشتی به هیچ وجه حق ندارند بدون اجازه مالک کشتی و به حساب خود باری را حمل کنند . فرماندهی که کشتی را برای منافع دیگران اداره می کند نمی تواند به هیچ وجه باری را به سود خود حمل کند مگر آنکه از مالک برای این کار اجازه کتبی داشته باشد یا قراردادی در این مورد با وی منعقد کرده باشد.

افرادی که بدون اجازه باری را حمل می کنند مکلفند علاوه بر جبران خسارات دو برابر ، کرایه معمولی بار را بپرازند.

در تبصره این ماده آمده است در صورت حمل بار و کالای غیر مجاز بدون اطلاع و اذن مالک کلیه مسئولیت های قانون حسب مورد توجه فرمانده کشتی و یا شخص تخلف است.

نمایندگان مجلس همچنین در خصوص ترک اجباری کشتی در طی سفر نیز در ماده 41 مقرر کردند در صورتی که فرمانده ناچار شود کشتی را به علت وقوع پیش آمد یا سانحه ای برای کشتی ترک نماید این اول باید با مشورت افسران کشتی صورت گیرد در این حالت فرمانده مکلف است هنگام ترک کشتی علاوه بر حصول اطمینان از خروج تمامی افراد از کشتی ، وجوه نقد و قیمتی در این اموال و اسناد مهم کشتی را با خود نجات دهد مگر اینکه نجات وجوه و اموال و اسناد یاد شده خارج از قدرت وی باشد . در صورت تخلف از مقررات این ماده فرمانده مسئول شناخته می شود.

بر اساس مصوبه مجلس در ماده 42 این قانون مقرر شد فرماندهی که از کشتی غرق شده یا دچار حوادث مشابه گردیده نجات یافته باشد با گزارش کتبی واقعه را که به گواهی اکثر نجات یافتگان همراه وی نیز رسیده باشد به نزدیک ترین مقام صلاحیت دار ساحلی تسلیم نماید در صورتی که فرمانده کشتی غرق شود و نجات یافتگان دیگر اطلاعی از وی نداشته باشند این وظیفه را افسر اول و در غیاب وی افسر دوم یا ارشد افسران یا کارکنان و خدمه نجات یافته کشتی انجام می دهند.

نمایندگان مجلس همچنین در خصوص قلمرو اعمال نیز مصوب کردند احکام مذکور در این فصل جز در مورد کشتی های نظامی و انتظامی و کشتی های ماهی گیری حسب مورد در کشتی ها و شناورهایی که شخصی تحت هر عنوان در سمت فرمانده در آن فعالیت می کنند یا قانونا باید فعالیت نمایند از قبیل انواع کشتی های تجاری و خدماتی قابل اعمال می باشد.

طبق این مصوبه حدود مسئولیت متصدی حمل مشخص و مقرر شد مسئولیت متصدی حمل در مورد فوت و یا صدمات بدنی وارد شده به مسافر در حمل و نقل داخلی به میزان مقرر در قانون مجازات اسلامی می باشد.

همچنین در ماده 45 نیز فرمانده موظف شد در حد امکان و در صورتی که خطری جدی متوجه کشتی و سرنشینان آن نشود برای ارائه کمک های ضروری به هر شخصی که در دریا در خطر و یا در معرض تهدید خطر قرار دارد اقدامات ممکن را انجام دهد.

طبق مصوبه مجلس در ماده 46 این لایحه آمده است در صورت تخلف از مواد 2، 7، 4، 17، 19 و قسمت اول ماده 20 ، 21 ، 24، 25 ، 26، 27 ، 46 و 146 این قانون، دادگاه بر حسب مورد متخلف را به پرداخت جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال و اگر عمل متخلف مسئول قانون جزای دیگری باشد تعقیب وی طبق قانون انجام می شود.

همچنین نمایندگان مجلس در ماده 47 و آخرین ماده از این لایحه یک تبصره به ماده 193 این قانون الحاق کردند و مقرر شد آئین نامه های اجرایی ، موضوع مواد الحاقی و اصلاحی ظرف 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های مسکن و راه و شهرسازی و دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

به گزارش مهر پس از تصویب لایحه اصلاح قانون دریایی توسط نمایندگان مجلس این لایحه برای تصویب به شورای نگهبان می رود.