بیمه راهکار مناسبی برای‌ تثبیت محصولات کشاورزی است

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کشاورزان در راستای فعالیتهای کشاورزی خود با خطرهای مهمی مواجه اند بنابراین بیمه یک عامل کلیدی برای موفقیت در این عرصه مهم است.
وی اظهارداشت: پیشرفت های قابل توجه در دستیابی به رشد بالای اقتصادی، کاهش فقر و تامین امنیت غذایی بدون گسترش کامل ظرفیت بالقوه بهره وری بخش کشاورزی و پشتیبانی آن از توسعه کل اقتصاد حاصل نخواهد شد.
معاون جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه غذا اساسی ترین نیاز جمعیت هرکشور است، گفت: توجه به بخش کشاورزی همچنان مهمترین دغدغه دولت ها در برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.
وی در ادامه با بیان اینکه حوادث غیرمترقبه به شدت اقتصاد کشاورزی گیلان را با خطر مواجه می سازد، افزود: کشاورزی از ارکان اقتصاد استان است.
بنیادی اظهارداشت: تک محصولی بودن از دیگر مشکلات کشاورزی مناطق مختلف استان است که آثار حوادث غیرمترقبه را محسوس تر می کند.
وی اعلام کرد: بیمه محصولات کشاورزی راهکاری مطمئن برای جبران خسارتهای احتمالی حوادثی است که وقوع گاه و بی گاه آنها کشاورزی گیلان را با خطر مواجه می سازند.
معاون جهاد کشاورزی گیلان یادآورشد: بیمه علاوه بر فراهم کردن امنیت خاطر تولید کنندگان، امنیت روانی جامعه نیز فراهم می سازد.
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