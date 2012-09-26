بیمه راهکار مناسبی برای‌ تثبیت محصولات کشاورزی است

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کشاورزان در راستای فعالیتهای کشاورزی خود با خطرهای مهمی مواجه ‌اند بنابراین بیمه یک عامل کلیدی برای موفقیت در این عرصه مهم است.

وی اظهارداشت: پیشرفت ‌های قابل توجه در دستیابی به رشد بالای اقتصادی، کاهش فقر و تامین‌ امنیت غذایی بدون گسترش کامل ظرفیت بالقوه‌ بهره ‌وری بخش کشاورزی و پشتیبانی آن از توسعه کل اقتصاد حاصل نخواهد شد.

معاون جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه غذا اساسی‌ ترین نیاز جمعیت هرکشور است، گفت: ‌ توجه به بخش کشاورزی همچنان مهمترین دغدغه دولت ‌ها در برنامه ‌های توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.

وی در ادامه با بیان اینکه حوادث غیرمترقبه به شدت اقتصاد کشاورزی گیلان را با خطر مواجه می سازد، افزود: کشاورزی از ارکان اقتصاد استان است.

بنیادی اظهارداشت: تک محصولی بودن از دیگر مشکلات کشاورزی مناطق مختلف استان است که آثار حوادث غیرمترقبه را محسوس تر می کند.

وی اعلام کرد: بیمه محصولات کشاورزی راهکاری مطمئن برای جبران خسارتهای احتمالی حوادثی است که وقوع گاه و بی گاه آنها کشاورزی گیلان را با خطر مواجه می سازند.

معاون جهاد کشاورزی گیلان یادآورشد: بیمه علاوه بر فراهم کردن امنیت خاطر تولید کنندگان، امنیت روانی جامعه نیز فراهم می سازد.