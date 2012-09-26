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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۸

فرزیب خواستار شد:

تحول بنیادین در مسیر تربیت دانش آموزان با تفکر قرآنی اجرایی شود

تحول بنیادین در مسیر تربیت دانش آموزان با تفکر قرآنی اجرایی شود

چالوس - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش چالوس خواستار اجرایی شدن تحول بنیادین در مسیر تربیت دانش آموزان با تفکر قرآنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق فرزیب صبح چهارشنبه در مراسم جشن عاطفه ها اظهار داشت: این تحول در پاسخ به ندای هوشمندانه مقام معظم رهبری به عنوان استاد مدیریت و آگاهی تدوین شده است.

وی مهم ترین پروژه در سند تحول بنیادین را استقرار نظام جدید ابتدایی و اضافه شدن یک کلاس به مقطع ابتدایی خواند و گفت: قطعا با استقرار این نظام، فضای فرهنگی و تربیتی بیشتری حاکم شده و رویکرد تربیتی در عرصه تعلیم فراهم خواهد شد.

فرزیب، دوره ابتدایی را مهمترین دوره تحصیلی در عرصه تعلیم و تربیت عنوان و تصریح کرد: تکوین و تعالی دانش آموزان در دوره ابتدایی شکل می گیرد و با استقرار این نظام کاملا به این هدف ارزشمند خواهیم رسید.

وی با اشاره به تاسیس مدارس قرآنی بصورت هیئت امنایی با مدیریت امام جمعه گفت: با تاسیس این مدارس، آموزه ها و تفکر قرآنی در دانش آموزان تقویت و نهادینه می شود و دانش آموزان با قرآن انس می گیرند و نهایتا حاصل کار تربیت و تحول افرادی با تفکر قرآنی به جامعه خواهد بود.

مدیر آموزش و پرورش چالوس با بیان اینکه در راستای سند تحول بنیادین، هوشمند سازی مدارس طرح ارزشمندی است که صورت گرفت اظهارداشت: تمامی کلاسهای پایه ششم چالوس هوشمند سازی شدند.

فرزیب ادامه داد: با هوشمندسازی مدارس، تنها به محفوظات دانش آموزان تکیه نمی کنیم، بلکه معتقدیم دانش آموز ظرف ذخیره علم نیست بلکه باید منبع علم باشد.با این طرح روح تفکر و خلاقیت در آموزش و پرورش حاکم و زمینه برای یادگیری مطلوب فراهم می شود.

مدیر آموزش و پرورش چالوس بیان داشت: معلمان در اجرای مطلوب سند تحول بنیادین نقش کلیدی و اساسی دارند، معلمان در ردیف پژوهشگران و اساتید دانشگاه هستند که در این سند رتبه بندی شده و باید با علم روز خود را تقویت کنند.

فرزیب افزود: مدرسه هم در زمینه آموزشی و هم در بعد تربیتی نیاز به مشارکت جدی خانواده ها دارد تا کار تعلیم و تربیت بطور صحیح و کامل انجام پذیرد، در غیر این صورت کار تربیت به صورت مطلوب و جامع صورت نمی گیرد.
 

کد مطلب 1705521

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