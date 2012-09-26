تحول بنیادین در مسیر تربیت دانش آموزان با تفکر قرآنی اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق فرزیب صبح چهارشنبه در مراسم جشن عاطفه ها اظهار داشت: این تحول در پاسخ به ندای هوشمندانه مقام معظم رهبری به عنوان استاد مدیریت و آگاهی تدوین شده است.

وی مهم ترین پروژه در سند تحول بنیادین را استقرار نظام جدید ابتدایی و اضافه شدن یک کلاس به مقطع ابتدایی خواند و گفت: قطعا با استقرار این نظام، فضای فرهنگی و تربیتی بیشتری حاکم شده و رویکرد تربیتی در عرصه تعلیم فراهم خواهد شد.

فرزیب، دوره ابتدایی را مهمترین دوره تحصیلی در عرصه تعلیم و تربیت عنوان و تصریح کرد: تکوین و تعالی دانش آموزان در دوره ابتدایی شکل می گیرد و با استقرار این نظام کاملا به این هدف ارزشمند خواهیم رسید.

وی با اشاره به تاسیس مدارس قرآنی بصورت هیئت امنایی با مدیریت امام جمعه گفت: با تاسیس این مدارس، آموزه ها و تفکر قرآنی در دانش آموزان تقویت و نهادینه می شود و دانش آموزان با قرآن انس می گیرند و نهایتا حاصل کار تربیت و تحول افرادی با تفکر قرآنی به جامعه خواهد بود.

مدیر آموزش و پرورش چالوس با بیان اینکه در راستای سند تحول بنیادین، هوشمند سازی مدارس طرح ارزشمندی است که صورت گرفت اظهارداشت: تمامی کلاسهای پایه ششم چالوس هوشمند سازی شدند.

فرزیب ادامه داد: با هوشمندسازی مدارس، تنها به محفوظات دانش آموزان تکیه نمی کنیم، بلکه معتقدیم دانش آموز ظرف ذخیره علم نیست بلکه باید منبع علم باشد.با این طرح روح تفکر و خلاقیت در آموزش و پرورش حاکم و زمینه برای یادگیری مطلوب فراهم می شود.

مدیر آموزش و پرورش چالوس بیان داشت: معلمان در اجرای مطلوب سند تحول بنیادین نقش کلیدی و اساسی دارند، معلمان در ردیف پژوهشگران و اساتید دانشگاه هستند که در این سند رتبه بندی شده و باید با علم روز خود را تقویت کنند.

فرزیب افزود: مدرسه هم در زمینه آموزشی و هم در بعد تربیتی نیاز به مشارکت جدی خانواده ها دارد تا کار تعلیم و تربیت بطور صحیح و کامل انجام پذیرد، در غیر این صورت کار تربیت به صورت مطلوب و جامع صورت نمی گیرد.

