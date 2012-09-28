هشدار پزشکان در مورد غیبت دانش آموزان/ شایعترین بیماریهای فصل مدرسه

به گزارش خبرنگار مهر، سرد شدن و عدم رعایت بهداشت فردی از سوی برخی از دانش آموزان به خصوص بچه های دبستانی، باعث می شود تا شاهد افزایش شیوع بیماریهای ویروسی در دوران مدرسه باشیم. به طوریکه سرماخوردگی و آنفلوانزای فصلی، از شایعترین بیماریهایی هستند که اغلب دانش آموزان را درگیر می کند.

شیوع بالای سرماخوردگی در فصل مدرسه

دکتر ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با اشاره به شیوع بیماریهای ویروسی در فصل بازگشایی مدارس، گفت: با آغاز فصل پاییز و زمستان، سرماخوردگی و آنفلوانزا در بین بچه های مدرسه ای شیوع پیدا می کند.

وی با اعلام اینکه شیوع بیماریهای ویروسی در فصل پاییز و زمستان بیشتر می شود، گفت: حدود 20 تا 25 درصد بچه ها در طول سال تحصیلی گرفتار سرماخوردگی و آنفلوانزا می شوند که البته فقط 10 درصد آنها مجبورند در خانه بمانند و درمان بشوند.

این متخصص بیماریهای داخلی، رعایت اصول بهداشت فردی را مورد تاکید قرار داد و گفت: بهتر است از رفتن بچه های مریض به مدرسه خودداری شود. زیرا، حضور یک دانش آموز بیمار در کلاس 30 یا 40 نفره باعث خواهد شد تا آنها نیز بیمار شوند.

وی همچنین به مسئولین مدارس توصیه کرد که در هنگام زنگ تفریح حتما در و پنجره های کلاسها را باز کنند تا هوا در محیطهای بسته جریان پیدا کند.

آسم شایعترین علت غیبت دانش آموز از مدرسه

دکتر محمد حسین بمانیان فوق تخصص آسم و آلرژی از آسم به عنوان شایعترین بیماری مزمن در دوران کودکی نام برد و گفت: این بیماری از شایعترین علل بستری کودکان در بیمارستان و غیبت دانش آموز از مدرسه است.

وی با بیان اینکه عمده ترین دلیل بروز بیماری آسم، آلرژی و حساسیت است، افزود: از آنجا که در فصول مختلف سال حساسیت به دلایل گوناگون بروز می کند بنابراین باید توجه داشت که در فصل سرد سال نیز ویروسها و بیماریهای ویروسی برای بیماران مبتلا به آسم مشکل آفرین می شود.

سرفه های شبانه، سرفه همراه با خلط، تنفس تند، خس خس سینه و تنگی نفس از علایم حمله آسم است.

به گفته بمانیان، گرده هایی که در برخی فصول سال در هوا جریان دارند علائم بیماری آسم را تشدید می کند. همچنین زمانی که دمای هوا به سمت خنکی پیش می رود می تواند یکی از عوامل برگشت و حمله آسم باشد.

یکی دیگر از عوامل تشدید کننده بیماری آسم، غیر استاندارد بودن تهویه منازل است. هر نوع وسیله گرم کننده غیر استاندارد و احتراق ناقص وسایل گاز سوز همچنین غیر استاندارد بودن سیستم تهویه منزل باعث افزایش آلاینده های داخل منزل شده و برای مبتلایان به بیماری آسم و یا افرادی که زمینه این بیماری را دارند می تواند عامل خطر باشد به طوری که در این شرایط سرفه های شبانه در این بیماران افزایش پیدا می کند. همچنین دود سیگار برای مبتلایان به بیماری آسم ایجاد خطر می کند و خانواده ها باید کودکان خود را از این محیط دور نگه دارند.

ضرورت تجهیز مدارس به جعبه کمکهای اولیه

به گفته بمانیان، فوق تخصص بیماریهای آسم و آلرژی، مدارس باید جعبه کمکهای اولیه و همچنین اسپری مخصوص آسم را در دسترس داشته باشند، مربیان آموزشهای لازم را دریافت کنند و در صورت نیاز دانش آموز به پزشک مربوطه ارجاع داده شود.

وی ادامه داد: مسئولین مدرسه باید دانش آموزانی که دچار بیماری آسم هستند را شناسایی کنند و با توجه به اینکه نیمی از سال تحصیلی در فصول سرد سال است این دانش آموزان را در هوای سرد و در صفهای طولانی نگه ندارند و حتی از بازی کردن این دانش آموزان در هوای سرد جلوگیری کنند چرا که تحرک زیاد در هوای سرد باعث تشدید بیماری آسم می شود.

بمانیان از راههای کنترل بیماری آسم به ویژه در هوای سرد را دریافت واکسن آنفلوانزا عنوان کرد و اظهار داشت: واکسن آنفلوانزا ترجیحا برای پیشگیری از بیماریهای عفونی و ایجاد مشکل در بیماران آسم توصیه می شود و دریافت این واکسن از 6 ماهگی تحت نظر پزشک معالج برای بیماران مبتلا به آسم لازم است ضمن اینکه این واکسن بعد از گذشت سه هفته تاثیر گذاری خود را اعمال می کند.

تغذیه مناسب دانش آموزان

سعیده معانی کارشناس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با تاکید بر گنجاندن 5 گروه غذایی اصلی در برنامه غذایی روزانه دانش آموزان، تصریح کرد: خوراکیهایی از قبیل میوه، نان و پنیر، نان و تخم مرغ، شیر، نخود، کشمش، برگه ها و انواع مغزها بهترین میان وعده ها برای تغذیه دانش آموزان هستند.

وی اظهار داشت: کمبود های تغذیه ای ازجمله کمبود ریزمغذی ها مانند آهن و روی می تواند منجر به کاهش قدرت یادگیری و افت تحصیلی در دانش آموزان شود. مصرف مواد غذایی چرب، پرنمک و شیرین که در موادی مانند نوشابه های گازدار، آب میوه های صنعتی، شیرینی و شکلات،‌ آب نباتها، چیپس و پفک وجود دارد به این دلیل که فاقد ارزش غذایی بوده و می تواند زمینه را برای بروز کمبود های تغذیه ای، چاقی و اضافه وزن، فشارخون و چربی خون بالا فراهم کند، توصیه نمی شود.

معانی تاکید کرد: کودکانی که صبحانه نمی خورند، در طول ساعاتی که در مدرسه هستند، با کاهش یادگیری، کاهش تمرکز حواس در کلاس درس، خستگی و بی حوصلگی مواجه می شوند.