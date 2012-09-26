رهبر حزب حاکم پاکستان عاشق خانم وزیر شد/ بوتو و ربانی وصلت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیا تودی، هفته نامه بلیتز بنگلادش در شماره اخیر خود یک داستان عاشقانه درباره "بیلاوال بوتو" رهبر حزب مردم پاکستان ( حزب حاکم ) منتشر کرده که حکایت از ایجاد نوعی تنش میان فرزند نخست وزیر ترور شده پاکستان و "آصف علی زرداری" رئیس جمهور این کشور دارد.

آصف علی زرداری پدر بیلاوال محسوب شده و به طور نیابتی رهبری حزب مردم پاکستان را نیز برعهده دارد.

به نوشته این هفته نامه بنگلادشی، بیلاوال بوتو عاشق خانم "حنا ربانی" وزیر امور خارجه پاکستان شده و این در حالی است که ربانی 11 سال از بوتو بزرگتر است.

"حنا ربانی" وزیر امور خارجه پاکستان و بیلاوال بوتو

علاوه بر آن ربانی متاهل بوده و دارای دو فرزند دختر نیز هست و همسر وی از افراد معروف و ثروتمند پاکستان محسوب می شود. ربانی از خانواده های سرشناس پاکستان بوده و پدر بزرگ وزیر خارجه پاکستان، در گذشته فرماندار ایالت پنجاب بود.

هفته نامه بلیتز بنگلادش در گزارش خود مدعی شده که خانم ربانی قصد جدا شدن از همسر خود "فیروز گلزار" و ازدواج با بیلاوال بوتو را دارد.

در ادامه این گزارش آمده که آصف علی زرداری، پدر بیلاوال به شدت با این موضوع مخالفت کرده و تهدید نموده که ربانی را از سمت وزارت خارجه برکنار می کند اما بیلاوال در پاسخ تهدید کرده که وی نیز از ریاست حزب حاکم پاکستان کناره گیری می کند.

بیلاوال همچنین به رئیس جمهور پاکستان گفته که وی و ربانی قصد دارند پس از جدایی وی از همسرش، در سوئیس زندگی مشترکی را آغاز کنند و ممکن است دختران خانم وزیر نیز به نزد آنها بروند اما این احتمال نیز وجود دارد که فرزندان ربانی در نزد پدر خود بمانند.

خانم حنا ربانی وزیر امور خارجه پاکستان، متولد 19 نوامبر سال 1977 است . وی فرزند "نور ربانی " از سیاستمداران شناخته شده پاکستان و نوه "غلام مصطفی" فرماندار اسبق پنجاب است.