به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی کشور - انتخابی تیم ملی - طی روزهای هشتم تا دهم مهر ماه به میزبانی همدان در سالن 6 هزار نفری انقلاب این استان برگزار می شود.



منوچهر رضاخانی، رئیس هیات وزنه برداری همدان، که مسئولیت سرپرستی رقابت‌های قهرمانی کشور را نیز برعهده دارد، با اعلام اینکه همدان از هر نظر برای میزبانی شایسته از آینده سازان وزنه برداری کشور آماده است، گفت: خوشبختانه با حمایت‌های اداره کل ورزش و جوانان استان هیچ مشکلی از بابت اسکان ورزشکاران و دیگر عوامل اجرایی وجود ندارد.

158 وزنه بردار، 42 مربی، 24 سرپرست و 28 نفر به عنوان کادر اجرایی در رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی جوانان کشور حضور دارند.