انقلاب اسلامی از پشتیبانی همه جانبه مردم برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رشیدی پور صبح چهارشنبه در مراسم صبحگاه مشترک یگان های نمونه نیروهای مسلح شهرستان مریوان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، اظهار داشت: 32 سال قبل در 31 شهریور ماه 59 رژیم بعث با حمایت استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جهانخوار در یک جنگ نابرابر به خاک جمهوری اسلامی ایران هجوم آورد و پیش بینی آنان سقوط نظام مقدس جمهوری اسلامی در مدت زمان کوتاهی بود.

وی افزود: چون با استقرار نظام اسلامی در ایران منافع این کشورها به خطر افتاده بود و وضعیت برای آنان قابل هضم نبود جنگ تحمیلی آغاز شد اما با وجود ارتش منظم و امکانات کافی آنان، در مقابل ملت قهرمان ایران شکست خوردند.

فرماندار مریوان به عواملی که موجب پیروزی مردم ایران در مقابل این کشورها در جنگ تحمیلی شد اشاره کرد و ادامه داد: رهبری بی نظیر حضرت امام خمینی (ره) و حمایت همه جانبه مردم از رزمندگان اسلام از مهمترین این عوامل بود.

رشیدی پور در پایان بیان کرد: نظام اسلامی ایران قصد تجاوز به هیچ کشوری را ندارد و هر گونه تجاوزی را مقتدرانه پاسخ می دهد.