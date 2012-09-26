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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۳

جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در کرمان کار خود را به خوبی پیش می برد

جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در کرمان کار خود را به خوبی پیش می برد

کرمان - خبرگزاری مهر: دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در کرمان به بهترین شکل ممکن در حال برگزاری بوده و کلیه بخشها طبق برنامه ریزی پیش می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، کرمان در حال سپری کردن سومین روز از تجربه خود در برگزاری دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت انقلاب و دفاع مقدس است.

امروز چهارشنبه، سومین روز از برگزاری جشنواره دوازدهم نیز یکی دیگر از شیرین ترین خاطرات میهمانان و شرکت کنندگان جشنواره را ثبت خواهد کرد.

صبح امروز، میهمانان جشنواره به بازار سنتی کرمان رفته و ضمن بازدید از مجموعه های تاریخی منحصربفرد این مجموعه، از حمام گنجعلیخان کرمان نیز بازدید کردند.

شرکت کنندگان جشنواره دوازدهم از روند برگزاری این رویداد بزرگ هنری رضایت کامل دارند.

کد مطلب 1705539

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