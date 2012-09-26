کشف 92 درصدی سرقت در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سلمان امیری در این باره اظهارداشت: با تلاش‌های انجام شده در نیمه نخست سال جاری 92 درصد از مجموع سرقت‌های واقع شده که در این میان 56 درصد از سرقت‌های منزل نیز کشف شده است.

وی افزود: در حال حاضر میزان کشف به وقوع در سرقت خودرو 126 درصد، سرقت لوازم داخل خودرو 110 درصد و 98 درصد سرقت احشام نیز کشف شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر سرقت‌های استان قزوین خرد بوده به طوری که سال گذشته 51 درصد و سال جاری 57 درصد از سرقت‌های واقع شده خرد است که این سرقت‌ها بیشتر شامل جیب‌بری، لوازم داخل خودرو بوده و وقوع چنین سرقت‌های بیشتر توسط افراد معتاد و کارتون‌خواب است که برای پول مورد نیازشان دست به سرقت می ‌زنند.

سرهنگ امیری یادآورشد: از ابتدای سال جاری تاکنون 125 درصد از قتل‌ها و 119 درصد از جرایم جنایی واقع شده در این استان کشف شده است.

این مسئول بیان کرد: با تلاش ماموران از ابتدای سال جاری تاکنون میزان قتل‌ها 43 درصد، سرقت موتورسیکلت 14 درصد، سرقت احشام 19 درصد، سرقت محموله 33 درصد و سرقت به عنف 42 درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین عنوان کرد: میزان جرایم جعل 40 درصد و کلاهبرداری 19 درصد کاهش داشته و بیشترین پرونده‌های جعل مربوط به جعل چک مسافرتی، اسناد مالکیت و مدارک غیر دولتی است، همشهریان در مراودات خود دقت لازم را داشته باشند.

سرهنگ امیری افزود: بررسی‌ پرونده‌ها نشان می‌دهد که بیشترین کلاهبرداری‌ها در فروش مال‌ غیر املاک، وسایط نقلیه، امور خیریه، فال ‌گیری، فروش اجناس بدلی و تقلبی و اجاره ملک غیر است.

این مسئول اظهارداشت: با تلاش ماموران از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و 384 سارق و 325 قاچاقچی کالا دستگیر شده‌اند که دستگیری سارقان 17.8 درصد و قاچاقچیان کالا 21.5 درصد رشد داشته که این امر در کاهش وقوع سرقت‌ها تأثیر فراوانی داشته است.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین گفت: در کشف کالای قاچاق میزان کشف داروی انسانی یک هزار و 85 درصد، البسه 60 درصد، پارچه 27 درصد، موتورسیکلت 15 درصد، لوازم آرایشی 58 درصد، لوازم خانگی و آشپزخانه یک هزار و 715 درصد، لوازم صوتی و تصویری یک هزار و 13 درصد، تلفن همراه 230 درصد، تجهیزات پزشکی مصرفی 100 درصد، میراث فرهنگی 139 درصد، لوازم یدکی خودرو 100 درصد، بدلیجات 100 درصد، تلفن ثابت 100 درصد، مرکبات 100 درصد و اقلام ضد فرهنگی 100 درصد رشد داشته است.

امیری در پایان بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون همچنین دو میلیون و 603 هزار و 800 نخ سیگار، پنج هزار و 900 کیلو کود شیمیایی و 48 دستگاه موتورسیکلت قاچاق نیز کشف و ضبط شده است.