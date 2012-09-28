استقرار 18 پایگاه جمع آوری هدایای مردم در میامی

محمد مهدی اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه 18 پایگاه جمع آوری کمک های مردمی در میامی مستقر شده اند، اظهار داشت: از این تعداد 14 پایگاه به صورت ثابت و چهار پایگاه نیز به صورت سیار می باشد.

وی گفت: مردم خیر و نیکوکار با حضور گرم و دستان پر مهر و یاری رسان خود در این روز به کمک کودکان و دانش آموزان محروم و نیازمند می شتابند تا با حضور خود دل نیازمندی را در آغاز سال تحصیلی شاد کنند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) میامی افزود: همزمان با برگزاری جشن عاطفه ها نسبت به ثبت نام از خیرین به منظور حمایت مالی از ایتام در قالب طرح اکرام ثبت نام به عمل می آید.

اصغری در پایان اظهار داشت: مردم خیر می توانند با اهداء لوازمی از قبیل لوازم التحریر،البسه،کیف وکفش در این روز بزرگ به کمک نیازمندان بشتابند.