  1. استانها
  2. گلستان
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۲

برپایی 150 پایگاه جشن عاطفه ها در گلستان

برپایی 150 پایگاه جشن عاطفه ها در گلستان

کلاله - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد گلستان از برپایی 150 پایگاه ثابت و سیار به مناسبت جشن شکوفه ها در استان خبر داد.

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد پایگاه در دومین روز از برگزاری جشن عاطفه ها در سطح استان کمکهای مردم نوعدوست را جمع آوری می کنند.

در همین زمینه مدیرکمیته امداد کلاله  نیز گفت: 20 پایگاه ثابت و سیار کمکهای مردم نوعدوست شهرستان را در جشن عاطفه ها جمع آوری می کند.

عبدالرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد، دو پایگاه سیار و مابقی ثابت هستند که روز پنجشنبه در سطح شهرستان برپا می شوند.

وی اظهار داشت: همچنین جشن عاطفه ها در 200 مدرسه شهرستان برپا شد که مراسم متمرکز در مدرسه ابتدایی دخترانه گرگان دردی قربان انجام شد.

میری یادآورشد: شاخص مهم جشن عاطفه های سالجاری در شهرستان این است که 15 گروه دو نفره روز پنجشنبه با همکاری هسته های مردمی اصناف شهر به مغازه های سطح شهر مراجعه می کنند و کمکهای مردمی را جمع آوری خواهند کرد.

رئیس کمیته امداد کلاله گفت: همچنین در روز جمعه، در سه مصلی اهل سنت کلاله، تمر قره قوزی و عزیز آباد و مصلی اهل تشیع، پایگاه ههای جشن عاطفه ها دایر می شود.
کد مطلب 1705549

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها