برپایی 150 پایگاه جشن عاطفه ها در گلستان

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد پایگاه در دومین روز از برگزاری جشن عاطفه ها در سطح استان کمکهای مردم نوعدوست را جمع آوری می کنند.

در همین زمینه مدیرکمیته امداد کلاله نیز گفت: 20 پایگاه ثابت و سیار کمکهای مردم نوعدوست شهرستان را در جشن عاطفه ها جمع آوری می کند.

عبدالرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد، دو پایگاه سیار و مابقی ثابت هستند که روز پنجشنبه در سطح شهرستان برپا می شوند.

وی اظهار داشت: همچنین جشن عاطفه ها در 200 مدرسه شهرستان برپا شد که مراسم متمرکز در مدرسه ابتدایی دخترانه گرگان دردی قربان انجام شد.

میری یادآورشد: شاخص مهم جشن عاطفه های سالجاری در شهرستان این است که 15 گروه دو نفره روز پنجشنبه با همکاری هسته های مردمی اصناف شهر به مغازه های سطح شهر مراجعه می کنند و کمکهای مردمی را جمع آوری خواهند کرد.



رئیس کمیته امداد کلاله گفت: همچنین در روز جمعه، در سه مصلی اهل سنت کلاله، تمر قره قوزی و عزیز آباد و مصلی اهل تشیع، پایگاه ههای جشن عاطفه ها دایر می شود.