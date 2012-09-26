  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۰

رضایی:

جشن عاطفه ها حس نوع دوستی دانش آموزان را تقویت می کند

جشن عاطفه ها حس نوع دوستی دانش آموزان را تقویت می کند

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: جشن عاطفه ها حس نوع دوستانه دانش آموزان را تقویت می کند.

فیروز رضایی امروز در حاشیه جشن عاطفه ها در دبستان شهید مسنن طباطبایی کلانشهر تبریز در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان این مطلب اظهار داشت: هدف از برگزاری جشن عاطفه ها و این کار نمادین ، تربیت عاطفی ، ایجاد حس نیکوکاری و نوع دوستی دانش آموزان است که بتوانند به صورت عملی ، کمک به هم نوع خود را آموزش ببینند.

وی افزود: برگزاری این چنین جشن هایی، دانش آموزان را به کار خیر و خیرخواهی تشویق کرده و عاطفه ها را پرورش می دهند.

رضایی با بیان اینکه این کمک ها برای دانش آموزان مناطق زلزله زده صرف می شود ، اظهار کرد: پنج هزار پایگاه در مدراس استان آذربایجان شرقی با همکاری مدیران مدرسه دایر شده است که این کمک ها سریعا به مناطق زلزله زده ارسباران ارسال می شود.

کد مطلب 1705551

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها