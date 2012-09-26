معرفی سومین مدیرعامل باشگاه مس کرمان طی یک فصل

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه مس کرمان در فصل جاری در حالی در میانه جدول قرار گرفته است که برای سومین بار پیاپی در مسابقات لیگ برتر فصل جاری شاهد تغییر در سمت مدیر عاملی است.

نخستین مدیرعامل این تیم نصرالله گنجعلیخانی بود که 10 روز قبل با حکم مدیران شرکت ملی مس از سمتش برکنار شد و ناصر شهبازی که یکی از مدیران سابق باشگاه سایپا بود به سمت مدیرعاملی این تیم انتخاب شد.

اما این انتخاب با اعتراض استاندار و نمایندگان مجلس استان کرمان به دلیل انتصاب شخصی غیر بومی در فوتبال کرمان مواجه شد و رایزنی های مستمر درنهایت موجب شد مجید زین الدینی به عنوان سرپرست این باشگاه به عنوان فردی بومی قرار گیرد.

زین الدینی فصل قبل مدیرعامل تیم مس سرچشمه بود که به گفته خودش یک ماه قبل از این سمت استعفا داد و در نهایت یک هفته قبل با اشتعفایش موافقت شده است.

آنچه که هم اکنون فوتبال کرمان نیاز دارد ثبات در مدیریت باشگاه مس کرمان است و هواداران و فوتبالدوستان کرمانی امیدوارند با حضور سرپرست جدید مس این تیم روزهای خوبی پیش رو داشته باشد.