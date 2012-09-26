  1. بین الملل
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۹

دی ولت خبر داد:

وزیر امور خارجه آلمان ایران را به تشدید تحریم ها تهدید کرد

وزیر امور خارجه آلمان ایران را به تشدید تحریم ها تهدید کرد

وزیر امور خارجه آلمان در حاشیه نشست سازمان ملل در نیویورک مدعی شد که "ایران از گفتگوهای قبلی برای تعامل سازنده استفاده نکرده است".

به گزارش خبرگزاری مهر  به نقل از نشریه دی ولت آلمان، گیدو وستروله وزیر امور خارجه آلمان همچنین مدعی شد که فشار تحریم ها بر ایران ممکن است افزایش یابد.

در همین راستا چندی پیش وزیران خارجه انگلیس، فرانسه، و آلمان در نامه ای به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به صورت رسمی خواستار اعمال تحریم های جدید علیه ایران شدند.

در عین حال وزیر خارجه آلمان در سخنان خود در کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک درباره سوریه نیز ابراز نظر کرد و نسبت به ادامه اختلافات در بین اپوزیسیون گفت: مخالفان نه تنها باید در برابر بشار اسد موضعی متحد داشته باشند، بلکه باید به ارزش های مشترک نیز اعتقاد داشته باشند.

 
 

 
کد مطلب 1705553

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