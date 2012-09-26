تغییرات مدیریتی در هلال احمر مازندران/ جابجایی سه رئیس در یک روز

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولی پور مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران در احکام جداگانه ای سرپرستان چند شعبه جمعیت هلال احمر استان را منصوب کرد.
ولی پور در حکمی علیرضا شیروانی را پیش از این مسئولیت جمعیت چالوس را بر عهده داشت به عنوان سرپرست هلال احمر رامسر منصوب کرد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران همچنین علی اکبر نوروزی که پیش از این رئیس جمعیت هلال احمر فریدونکنار بوده را جایگزین شیروانی در جمعیت چالوس کرد.
ولی پور در اقدامی دیگر، هادی شفیع زاده را به سمت سرپرست جمعیت هلال احمر فریدونکنار منصوب کرد.
مراسم معارفه مسئولان مربوطه با حضور مدیران جمعیت استان، اعضای شورای اجرایی و مسئولان شهرهای مزبور عصر دیروز برگزار شد.
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