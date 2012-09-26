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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۱

وفایی نژاد خبر داد:

تدوین کتابچه فرصتهای سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی مازندران

تدوین کتابچه فرصتهای سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، از تدوین کتابچه فرصتهای سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی وفـایی نژاد روز چهارشنبه در گفتگویی اظهار داشت: شرکت شهرکهای صنعتی به منظور معرفی ظرفیتهای شهرکها و نواحی صنعتی استان جهت جذب سرمایه گذار و ارائه خدمات مطلوب و ویژه به آنان، اقدام به تدوین کتابچه فرصتهای سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی مازندران کرده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: این کتابچه موقعیت هر یک از شهرکها و نواحی صنعتی و مزایای ویژه آنها را جهت مشاوره در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد.

وفایی نژاد اظهـار داشت: در کتابچـه فرصت هـای سرمایه گذاری به معرفی شهرکهـا و نواحی صنعتی مازندران با داشتن مزایای سرمایه گذاری همچون دارا بودن ارتبـاط جاده ای با مبادی حمل کالاهای تولید شده نظیر فرودگاه، بندر و ایستگاه راه آهن پرداخته شده است.

وی تصریح کرد: این کتابچـه به سه زبان فارسی، انگلیسی و روسی جهت استفاده سرمایه گذاران ایرانی و خارجی بویژه سرمایه گذاران کشورهای همسایه و آسیای میانه تهیه شده و در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
 

کد مطلب 1705568

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