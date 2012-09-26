پیشرفت هسته ای ایران در سایه تهدیدها / مشکل غرب با انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "فرانکفورتر روند شای" در تحلیلی این گونه نوشت: چند ماه تا دستیابی ایران به سلاح هسته ای باقی نمانده است! اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران حمله خواهد کرد؛ یا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و یا بعد از آن یا همراه با ایالات متحده و یا به تنهایی. تصمیمات برای حمله به ایران آماده روی میز است. این ادعاها و حدس و گمانها مقدمه ای برای یک حمله هوایی غربی، آمریکایی و اسرائیلی علیه ایران نیست. این همه تنها بخشی از یک جنگ مخفی علیه تهران است که از سالها پیش و در جبهه های مختلف شروع شده است. در این روزها این جنگ همچنین در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک نیز ادامه دارد و در این نشست رئیس جمهوری ایران یا همراهانش مطمئنا به این نکته اشاره خواهند کرد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: هدف آمریکا و شرکای غربی وی برای این اقدامات و دشمنی ها علیه ایران به زعم خودشان بازداشتن این کشور از ساخت سلاح هسته ای است که به ادعای آنها ایران در پوشش برنامه صلح آمیز هسته ای در این زمینه کار می کند. اما هیچ گونه مدرکی در این باره وجود ندارد. گزارشهای آژانس بین المللی انرژی هسته ای نیز که در برخی موارد در این باره (فعالیت ایران در زمینه دستیابی به سلاح هسته ای) هشدار می دهد، تنها مبتنی بر شواهد است.

رهبری تهران همواره این گونه انتقادات را رد کرده و احتمال می دهد که غرب و اسرائیل در ایران به دنبال اهداف دیگری هستند؛ از جمله ایجاد محدودیت در استفاده صلح آمیز از انرژِی هسته ای، جاسوسی و خرابکاری در تاسیسات اتمی ایران با کمک اعضای تیم بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای و در آخر سقوط جمهوری اسلامی ایران.

نویسنده در ادامه این مطلب خاطر نشان کرد که شکاف و دوری ایران و غرب از یکدیگر نتیجه اختلافات اتمی آنها با یکدیگر نیست، بلکه به انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 برمی گردد. آمریکا و غرب در آن زمان باید در کمال حقارت این کشور را ترک می کردند و یک متحد مهم خود در منطقه و دسترسی به منابع نفت و گاز فراوان آن را از دست می دادند.

"فرانکفورتر روند شای" در ادامه این مطلب نوشت: از دید تهران اختلاف بین ایران و غرب دلایل دیگری دارد. رهبری تهران هنوز دوران قیمومیت و استعمار کشورش در زمان شاه توسط آمریکا و قدرتهای غربی را فراموش نکرده است. رهبری تهران نه تنها خود را به عنوان صادرکننده انقلاب اسلامی بلکه به عنوان یک پیشتاز مبارزه با امپریالیست و قدرت استعمارگر آمریکایی ارزیابی می کند. ایران بخصوص به دلیل تاریخچه اش، شمار جمعیتش، وسعتش، منابع غنی آن و شرایط ژئواستراتژیکش یک وزنه سنگین سیاسی بوده و باید به عنوان قدرت منطقه ای به رسمیت شناخته شده و به نگرانی ها و خواسته هایش احترام گذاشته شود.

این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت: اما عوض همه این کارها ایران مرتبا خود را در معرض تهدیدات غرب می بیند، بخصوص بعد از حمله آمریکا در افغانستان و عراق. از آن زمان نیروهای آمریکایی خود را به مرزهای ایران رسانده اند. سالهاست که ایران از طرف آمریکا و اسرائیل آشکارا تهدید به حمله نظامی می شود که به اعتقاد کارشناسان حقوق بشر این گونه اقدامات نه یک دفاع شخصی، که برای تدارک دیدن یک اقدام خشونت آمیز و تجاوز کارانه است.

در ادامه آمده است: از طرفی سناریوی حمله به ایران با اقدامات غیر نظامی علیه این کشور نیز کامل می شود. در تابستان گذشته قطعنامه اقتصادی علیه ایران تقویت شد و تجارتهای بانکی و همچنین واردات نفت از ایران تقریبا کامل مورد تحریم غرب قرار گرفت. از طرفی تقریبا مدت دو سال است که ایران شدیدا خود را در معرض حملات تروریستی و ترور دانشمندان هسته ای خود از طرف غرب می بیند.

رئیس جمهوری آمریکا چندی پیش به صورت غیر مستقیم اعتراف کرد که می شود یک جنگ سایبری علیه ایران را هدایت کرد. به عنوان نمونه ویروس استاکس نت چندی پیش تاسیسات هسته ای ایران و نیروگاههای آبی و برقی این کشور را مورد حمله قرار داد. سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا(سیا) با کمک پولهای دولتی مدتهاست که اقدامات مخفیانه ای را در ایران طراحی می کند تا تنش های بین اقلیتها در این کشور را افزایش داده و انقلابی را علیه قدرت مرکزی ایجاد کند.

"فرانکفورتر روند شای" در پایان این مطلب نوشت: این گونه اقدامات غربیها، مقاومت و سرسختی تهران را به همراه داشته است. زمانی که آمریکا در سالهای 1990 اولین قطعنامه علیه ایران را تصویب کرد برنامه هسته ای این کشور در ابتدای راه بود و هنوز هیچ سانتریفیوژی در این کشور وجود نداشت و ایران کاملا به شروطی که قرارداد "ان پی تی" برای اعضای خود در نظر گرفته بود پایبند بود. قطعنامه های غرب علیه ایران مرحله به مرحله گسترش پیدا کرده و تشدید شد. با این همه ایران امروز از سانتریفیوژها و تاسیسات هسته ای کاملا ایمن و خوبی برخوردار است و حمله نظامی علیه این کشور نیز چیزی را تغییر نخواهد داد.

