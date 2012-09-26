طرح نهضت احکام آموزشی ویژه هیئتهای جوان در گناباد انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا رحمانی صبح چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران گناباد اظهار داشت: در حوزه عزاداری شاهد آسیبهای جدی هستیم و برای رفع این آسیبها باید با محوریت هیئت های مذهبی اقدامات لازم صورت گیرد.

وی افزود: سعی خواهد شد که هیئت های مختلف، مخصوص قشرهای گوناگون جداگانه تشکیل شود و این در حالی است که اولین هیئت تحت عنوان هیئت امام صادق (ع) از اصناف مختلف راه اندازی شد که در مراسم شهادت امام صادق(ع) شاهد حضور این هیئت بودیم.

وی ادامه داد: ارتباط با مدارس شبانه روزی در قالب طرح استقرار و هجرت برای اولین توسط سازمان تبلیغات اسلامی گناباد انجام می شود که در مدرسه موقع استراحت دانش آموزان بعد از نماز مغرب و عشا انجام می شود.

رحمانی گفت: با توجه به اینکه در جامعه زنان مبلغ سنتی هستند و در مجالس زنانه از این افراد خوب استقبال می شود سعی خواهد شد این مجالس سازماندهی و برای زنان مبلغ نیز برنامه های آموزشی برگزار شود.

وی بیان داشت: در حوزه سیاست تدریس دنبال می شود که در تربیت مبلغ چندان مطرح نیست و در این حوزه قرار است ارتقای توانمندی مبلغ بومی دنبال شود و این در حالی است که در پایان هر هفته اعزام مبلغ به روستاهایی که روحانی ندارند صورت خواهد گرفت.

رحمانی تصریح کرد: گفتمان دینی برنامه بعدی است که تحت عنوان جریان شناسی هیئت های مذهبی در دستور کار قرار گرفته و هدف این است که در این گفتمان ها تنها سخنرانی صورت نگیرد بلکه پاسخ به شبهات مردم باشد.

وی افزود: جنگ در حال حاضر جنگ فرهنگی است و از آنجا که هیئتهای مذهبی در جامعه تاثیرگذار هستند سعی خواهد شد که برای این هیئت ها جلسات سخنرانی و آموزش جهت آشنایی با اهداف دشمنان و تاکتیکهای آنها برگزار شود.

رحمانی گفت: برگزاری اتاق فکر قرانی و کلاسهای آموزشی در مورد احکام معاملات و محرمات معاملات، ربا، گرانفروشی، و همچنین برگزاری کلاسهای با موضوعات نماز جهت بازاریان شهرستان از دیگر برنامه های این سازمان می باشد.

وی بیان داشت: از آنجا که آمار طلاق در سالهای اول ازدواج متاسفانه در جامعه بالا رفته است، برگزاری کلاسهای آموزشی برای کسانی که در آستانه ازدواج هستند یا دوران عقد را سپری می کنند سبب خواهد شد این آمار که به علت کم آگاهی یا عدم آگاهی صورت می گیرد کاهش پیدا کند.

وی گفت: در طول سال مناسبتهای مختلفی وجود دارد که تفسیر آیاتی که مربوط به هر یک از این مناسبتها و روزهاست در دستور کار سازمان تبلیغات اسلامی قرار دارد.

رحمانی ادامه داد: برگزاری کلاسهای آموزشی و فرهنگی ویژه کارگران و روستاها، اجرای طرح نهضت احکام آموزشی ویژه هیئتهای جوان نیز در دستور کار سازمان تبلیغات اسلامی گناباد قرار دارد.

وی در مورد طلبه ها در روستاها نیز گفت: طلبه ها در روستاها همانند سربازان گمنامی هستند که در شرایط سخت کار می کنند و باید در این رابطه کار شود تا روحانی در روستا حداقل مشکل مسکن نداشته باشد.