به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عبداللهی دبیر شورای شعر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: در آغاز هفته آینده گردهمایی ادبی شعرای آیینی تحت عنوان «مسلمانان به پا خیزید» در راستای اعتراض به انتشار فیلم موهن به ساحت مقدس حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) برگزار می‌شود. این برنامه در واقع یک شب شعر است و قرار است شاعران آیینی کشورمان در آن به شعرخوانی بپردازند.

وی افزود: تاکنون حضور شعرایی چون عباسعلی براتی پور، کامران شرفشاهی، حمید هنرجو، کریم رجب زاده و رحیم زریان در این گردهمایی قطعی شده است. در این نشست همچنین برنامه‌های مذهبی و هنری در قالب تواشیح و اجرای موسیقی سنتی در راستای همدلی مسلمانان و غمخواری از همه عاشقان خاتم الانبیا اجرا می‌شود.



عبداللهی در پایان گفت: در این برنامه مسئولین کانون‌های ادبی استان تهران و جمعی از هنرجویان و اعضای کانون‌های ادبی نیز شرکت خواهند داشت. این برنامه از ساعت 15:30 تا 16:30 روز دوشنبه 10 مهرماه در کتابخانه مرکزی پارک برگزار می‌شود.