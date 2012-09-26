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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۴

هاشمی خواستار شد:

ضرورت تسریع در اجرای پروژه های عمرانی مازندران

ضرورت تسریع در اجرای پروژه های عمرانی مازندران

بابل - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری مازندران خواستار تسریع در اجرای پروژه های عمرانی در استان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی هاشمی حیدری در مراسم افتتاح فاز چهارم جاده ساحلی بابل اظهار داشت: برای رسیدن به شهر مطلوب آرمانی باید از بحث‌ های جانبی و بی‌ فایده که تاثیر مثبتی بر زندگی مردم ندارد پرهیز کرد و با وحدت و همدلی به شهر مطلوب که همان شهر باکرامت است، دست یابیم.

وی افزود: برنامه‌ ای موفق است که دارای زمان‌ بندی مشخصی باشد، توجه نکردن به زمان‌بندی دقیق و مناسب در اجرا ، طرح را دچار مشکل می‌ کند.

هاشمی بیان داشت: در اجرای پروژه‌ها ابتدا باید کارکرد آن را تعریف کرد، برخی از پروژه‌ ها تنها کارکرد تفریحی و توریستی دارند در حالی که برخی از پروژه‌ها کارکرد مختلفی دارند.

خوداتکایی بهترین درس دفاع مقدس به ملت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: امروز ایران اسلامی با اقتدار و صلابت کامل، چشم مسلمانان و آزادی‌ خواهان دنیا را به خود دوخته است و این امر به واسطه آموختن فرهنگ خوداتکایی به مردم از طریق دفاع مقدس بوده است.

ابراهیم میکانیکی در مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: وظیفه ما بوده که با پاسداری و صیانت از این میراث گرانبها تا رساندن پرچم این انقلاب مقدس به دست صاحب اصلی آن حجت زمان از پای ننشینیم.

وی ادامه داد: جنگ هشت ساله تحمیلی به مثابه یکی از حساس‌ترین و بارزترین برهه از حیات راستین این ملت همچون نگینی تا همیشه زمان بر تارک تاریخ حماسه، ایثار و پایداری آزادگان جهان می‌درخشد. اهتمام و تلاش در عرصه‌های گوناگون حفظ و پاسداری از آن ارزش‌ها نیز به همان میزان مقدس و درخور ارج نهادن است.

شهر آرمانی نیازمند حمایت همه جانبه مردم

شهرداربابل گفت: ترافیک شهری از جمله موضوع‌هایی است که تاثیر بسزایی در روح و روان شهروندان داشته و سبب کاهش شادابی و طراوت در آنها می‌ شود.

فرهاد عسکری در مراسم افتتاح فاز چهارم جاده ساحلی بابل اظهار داشت: با وجود محرومیت‌هایی که درباره برخورداری از اعتبارات ملی مواجه هستیم موفق شدیم این پروژه را با عوارض شهروندان با حمایت شهروندان، شورای درزیکلا و کمانگرکلا به بهره‌ برداری برسانیم.

شهردار بابل با اشاره به اینکه افتتاح و بهره‌ب رداری از فازهای اول، دوم، سوم و چهارم جاده ساحلی با برخورداری از سه فاکتور مهم طرح، نظارت و اجرا توسط شهرداری از پروژه‌های متمایز شهرداری بابل است، تاکید کرد: برای دستیابی به شهری زیبا و توسعه‌ یافته به حمایت همه‌جانبه مردم نیاز داریم.

لایروبی مستمر رودخانه های بابل

نایب رئیس شورای اسلامی شهربابل گفت: لایروبی  رودخانه های بابل باید به شکل دوره ای تکرار  شود. سیف الله علی نیا افزود: ر ودخانه  بابلرود بواسطه عبور  از داخل  شهر بابل می توانست یک فرصت استثنایی را از لحاظ  اقتصادی  و تفریحی ایجاد کند.

وی افزود: متأسفانه  نبود باور و اراده جدی در بهره برداری درست از این نعمت خدادادی این رودخانه را تبدیل به محل  دفع  فاضلاب شهری و روستایی کرده است.

علی نیا گفت: رودخانه  بابلرود در  برخی  از بخشها حالت  طغیانی داشته و جریان  آرام  آب را  شاهد  هستیم  که موجبات  ته نشین شدن  گل و لای  را فراهم  می کند.

کد مطلب 1705592

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