ضرورت تسریع در اجرای پروژه های عمرانی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی هاشمی حیدری در مراسم افتتاح فاز چهارم جاده ساحلی بابل اظهار داشت: برای رسیدن به شهر مطلوب آرمانی باید از بحث‌ های جانبی و بی‌ فایده که تاثیر مثبتی بر زندگی مردم ندارد پرهیز کرد و با وحدت و همدلی به شهر مطلوب که همان شهر باکرامت است، دست یابیم.

وی افزود: برنامه‌ ای موفق است که دارای زمان‌ بندی مشخصی باشد، توجه نکردن به زمان‌بندی دقیق و مناسب در اجرا ، طرح را دچار مشکل می‌ کند.

هاشمی بیان داشت: در اجرای پروژه‌ها ابتدا باید کارکرد آن را تعریف کرد، برخی از پروژه‌ ها تنها کارکرد تفریحی و توریستی دارند در حالی که برخی از پروژه‌ها کارکرد مختلفی دارند.

خوداتکایی بهترین درس دفاع مقدس به ملت



رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: امروز ایران اسلامی با اقتدار و صلابت کامل، چشم مسلمانان و آزادی‌ خواهان دنیا را به خود دوخته است و این امر به واسطه آموختن فرهنگ خوداتکایی به مردم از طریق دفاع مقدس بوده است.

ابراهیم میکانیکی در مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: وظیفه ما بوده که با پاسداری و صیانت از این میراث گرانبها تا رساندن پرچم این انقلاب مقدس به دست صاحب اصلی آن حجت زمان از پای ننشینیم.

وی ادامه داد: جنگ هشت ساله تحمیلی به مثابه یکی از حساس‌ترین و بارزترین برهه از حیات راستین این ملت همچون نگینی تا همیشه زمان بر تارک تاریخ حماسه، ایثار و پایداری آزادگان جهان می‌درخشد. اهتمام و تلاش در عرصه‌های گوناگون حفظ و پاسداری از آن ارزش‌ها نیز به همان میزان مقدس و درخور ارج نهادن است.

شهر آرمانی نیازمند حمایت همه جانبه مردم



شهرداربابل گفت: ترافیک شهری از جمله موضوع‌هایی است که تاثیر بسزایی در روح و روان شهروندان داشته و سبب کاهش شادابی و طراوت در آنها می‌ شود.

فرهاد عسکری در مراسم افتتاح فاز چهارم جاده ساحلی بابل اظهار داشت: با وجود محرومیت‌هایی که درباره برخورداری از اعتبارات ملی مواجه هستیم موفق شدیم این پروژه را با عوارض شهروندان با حمایت شهروندان، شورای درزیکلا و کمانگرکلا به بهره‌ برداری برسانیم.

شهردار بابل با اشاره به اینکه افتتاح و بهره‌ب رداری از فازهای اول، دوم، سوم و چهارم جاده ساحلی با برخورداری از سه فاکتور مهم طرح، نظارت و اجرا توسط شهرداری از پروژه‌های متمایز شهرداری بابل است، تاکید کرد: برای دستیابی به شهری زیبا و توسعه‌ یافته به حمایت همه‌جانبه مردم نیاز داریم.

لایروبی مستمر رودخانه های بابل



نایب رئیس شورای اسلامی شهربابل گفت: لایروبی رودخانه های بابل باید به شکل دوره ای تکرار شود. سیف الله علی نیا افزود: ر ودخانه بابلرود بواسطه عبور از داخل شهر بابل می توانست یک فرصت استثنایی را از لحاظ اقتصادی و تفریحی ایجاد کند.

وی افزود: متأسفانه نبود باور و اراده جدی در بهره برداری درست از این نعمت خدادادی این رودخانه را تبدیل به محل دفع فاضلاب شهری و روستایی کرده است.

علی نیا گفت: رودخانه بابلرود در برخی از بخشها حالت طغیانی داشته و جریان آرام آب را شاهد هستیم که موجبات ته نشین شدن گل و لای را فراهم می کند.