رئیس جمهور مصر از فعالیتهای هسته ای ایران حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد مرسی" روز گذشته گفتگویی با شبکه PBS داشت و طی آن مواضع سیاست خارجی مصر درباره موضوعات مهم را تبیین کرد.

در بخشی از این گفتگو مرسی در پاسخ به سوال شبکه آمریکایی درباره فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد: مصر از حق کشورها برای دستیابی و بهره گیری از انرژی صلح آمیز هسته ای حمایت می کند، این حق ملتهاست که کسی نمی تواند علیه آن برخیزد.

وی همچنین تاکید کرد: مصر و دیگر کشورها نیز حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را دارند.

رئیس جمهور مصر همچنین در این گفتگو با رد دخالت خارجی در امور سوریه بر لزوم همکاری با جمهوری اسلامی ایران در راستای حل بحران سوریه تاکید ورزید.