ایران هاب برق خاورمیانه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهزاد امروز در مراسم افتتاح کابل 230 کیلوولت جدید برق تهران با بیان اینکه تابستان سال جاری با وجود افزایش تحریم های بین المللی اما هیچ گونه خاموشی برنامه ریزی شده ای در سطح شبکه برق تهران و ایران به وقوع نپیوست، گفت: 24 مردادماه سال جاری پیک مصرف برق ایران به بیش از 43 هزار و 337 مگاوات افزایش یافت.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه متوسط پیک مصرف برق ایران در تابستان سال جاری در مقایسه با سال گذشته حدود 2.5 درصد رشد داشته است، تصریح کرد: با این وجود، علاوه بر صادرات 1500 مگاوات برق به کشورهای همسایه حدود 3 هزار مگاوات هم ظرفیت ذخیره سازی برق وجود داشته است.

این مقام مسئول با اشاره به تامین کامل برق صنایع عمده و غیر عمده و مشترکان خانگی و تجاری در تابستان سال جاری، اظهار داشت: در شرایط فعلی ایران به یکی از بزرگترین صادر کنندگان برق در سطح جهان تبدیل شده است.

وی با اعلام اینکه هم اکنون ایران با تمامی کشورهای همسایه و همجوار تبادل و صادرات برق دارد، اظهارداشت: در شرایط فعلی ، ایران یک دهه زودتر از فرا رسیدن افق چشم انداز به هاب برق و انرژی الکتریکی منطقه خاورمیانه تبدیل شده است.

بهزاد از ایران به عنوان پانزدهمین کشور بزرگ تولید کننده برق در بین 200 کشور جهان یاد کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون راندمان و بهره وری کل نیروگاههای برق ایران به بیش از 40 درصد افزایش یافته است.

معاون وزیر نیرو همچنین از کاهش افت فشار شبکه برق کشور که حدود 14.5 درصد خبر داد و گفت: به زودی بزرگترین نیروگاه برق سیکل ترکیبی برق خاورمیانه در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه نیروگاه برق شهدای پاکدشت (دماوند) از ظرفیت تولید 3 هزار مگاوات برق برخوردار است تاکید کرد: راندمان این نیروگاه بیش از 50 درصد است.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت تولید برق ایران از ابتدای برنامه چهارم توسعه تا کنون با افزایش حدود 30 هزار مگاواتی به بیش از 67 هزار و 400 مگاوات افزایش یافته است، تصریح کرد: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری ظرفیت تولید برق ایران از مرز 70 هزار مگاوات هم عبور کند.