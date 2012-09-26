واحدهای علوم و تحقیقات به دنبال تامین انتظارات دانشگاه آزاد مجوز می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو شامگاه سه شنبه در حاشیه نشست انعقاد تفاهم نامه همکاری با بیمارستان رضایی دامغان در محل استانداری سمنان در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه در مراکز تحقیقات دانشگاه آزاد پنج هزار و 700 دانشجو تحت پوشش این دانشگاه هستند، اظهار داشت: از این تعداد پنج هزار و 400 دانشجو در تهران به تحصیل مشغولند.

وی در خصوص آخرین وضعیت احداث بیمارستان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ساخت بیمارستان فرهیختگان واحد علوم و تحقیقات این دانشگاه حدود 97 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و فقط رفع نقص این بیمارستان باقی‌مانده است.

مشاور رئیس دانشگاه آزاد کشور تصریح کرد: پیمانکار بیمارستان فرهیختگان نیز طلب‌های معوقه‌ای دارد که درصددیم تا منابع مالی را جهت پرداخت بدهی‌ها تامین کنیم.

دانشجو خاطرنشان کرد: این بیمارستان جهت تجهیز و راه‌اندازی باید تحویل موقت شود.

وی همچنین از ایجاد مرکز ملی اختر شناسی در سمنان خبر داد و گفت: این مرکز توسط واحد تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برای ایجاد در سمنان طراحی شده و نیاز به حمایت مسئولان استانی دارد.

مشاور رئیس دانشگاه آزاد کشور از طرح ایجاد مرکز تحقیقات درمانی پزشکی و پسته در دامغان و نیز مرکز تحقیقات انگور در شاهرود خبرداد و تصریح کرد: این شهرها قابلیت ایجاد این مراکز را دارند.

وی گفت: ایجاد این مراکز از لحاظ اعتباری مشکلی ندارند و تنها نیازمند حمایت های محلی است تا این ایده ها عملیاتی شود.

دانشجو ضمن تاکید بر آمادگی مسئولان دانشگاه آزاد در راه اندازی مرکز تحقیقات دامغان و شاهرود، گفت: برای بررسی طرح این مراکز اولین جلسه با حضور مسئولان استان سمنان برگزار شد.

مشاور رئیس دانشگاه آزاد کشور به وجود 42 شعبه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد در کشور خبر داد و افزود: سه شعبه از این مراکز در شهرهای سمنان، دامغان و شاهرود فعالیت می کنند.

وی هدف از توسعه مراکز تحقیقات را کشاندن این دانشجوها به مناطق دیگر کشور دانست.

دانشجوهمچنین از ارائه درخواست برای ایجاد واحد تک جنسیتی علوم و تحقیقات در دو شهر کشور نیز خبر داد.

وی با اشاره به ارائه درخواست دو واحد برای ایجاد پردیس تک جنیستی علوم و تحقیقات، گفت: این واحدها خواستار ایجاد پردیس تک جنسیتی برای هر دو طیف هستند.

مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه اگر متقاضیان بتوانند کیفیت لازم را فراهم کنند از این طرح استقبال می‌کنیم، اظهار کرد: البته ما همه درخواست‌های ایجاد پردیس را بدون اینکه اولویتی برای آن قائل باشیم بررسی می‌کنیم و اگر درخواست کننده‌های ایجاد پردیس‌ تک جنسیتی بتوانند حداقل‌ها را فراهم کنند مجوز خواهیم داد.

وی با بیان این مطلب که انجام دادن کارها در فضای دوستانه محصول بهتر و دل نشین تری را به دست می دهد، اظهار داشت: محیط همکاری نباید به گونه ای باشد که چنانچه انتقاد یا پیشنهادی به ذهن کسی رسید نتواند آن را مطرح کند.

مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: برای ایجاد فضای دوستانه نیاز به صرف زمان، انرژی و درک متقابل از مسئولیت ها است.

دانشجو در خاتمه دانشجویان را امانت های گرانبهای این دانشگاه دانست و افزود: ارائه خدمات مطلوب به دانشجویان در اولویت اول قراردارد.